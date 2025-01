The Weather Station – Humanhood (recensie)

Op Humanhood bezingt The Weather Station de grote crises van deze tijd

Eigenlijk draag ik alle artiesten die zich bekommeren om de grote crises in deze tijd een warm hart toe. Zo ook Tamara Lindeman, de songwriter achter The Weather Station die vaak de klimaat- en biodiversiteitscrisis bezingt. Dat doet ze wederom op Humanhood, waarbij ze in Irreversible Damage zelfs een monoloog houdt over alles wat ze ziet als onomkeerbare schade, zoals de zesde massa-extinctie van soorten waar we ons nu in bevinden, maar ook persoonlijk verlies.

De overige teksten gaan namelijk over haar eigen crisis: haar mentale gezondheid die tijdens haar (tot dan toe) carrièrehoogtepunt een paar jaar geleden de kop opstak. Die combinatie van onderwerpen komt wel vaker voor op Humanhood. Het is geen makkelijk album, met muzikale begeleiding die deels geïmproviseerd is opgenomen. Het beste zijn de nummers waar wat meer pit in zit, zoals Neon Signs en Humanhood, waarin de band all-out kan gaan. Bij de ingetogen songs is het moeilijker om bij de les te blijven. En dat is jammer, want Lindeman heeft veel te vertellen.

Bekijk hier meer cd-recensies van muziekblad Lust For Life.