Tim Bowness – Powder Dry (recensie)

Tim Bowness levert met hulp van Steven Wilson een juweeltje van een album af

De Britse zanger en muzikant Tim Bowness is lid van de muzikale familie van Steven Wilson. Niet alleen vormen ze samen het duo No-Man, ook werkte Bowness ooit met Richard Barbieri, toetsenist van o.a. Porcupine Tree. Wilson heeft als mixer (zowel stereo als surround sound) een hand in Powder Dry. Het is een echte soloplaat, in die zin dat Bowness het complete werkstuk zelf inspeelde en produceerde. Net als zijn beroemde collega blijkt ook hij bevangen te zijn door de charmes van pop en rock uit de eighties – denk in dit geval aan The Cure en Joy Division/New Order. Het leidt tot een spartaans klinkend album. Veel elektronische ritmen en sobere keyboardpartijen met af en toe wat accenten op de gitaar.

Een van de kunststukjes is het door hemzelf meerstemmig gezongen Summer Turned. Het stevige, vervormd opgenomen Idiots At Large doet in z’n grimmigheid aan David Bowie in zijn latere, experimentele fase denken. Vooral bij herhaalde beluistering wordt duidelijk hoe fraai de persoonlijke teksten en de spaarzame klanken in elkaar grijpen. Wilson en Bowness maken niet alleen samen muziek, ze praten er ook heel inspirerend over in hun podcast The Album Years. Een aanrader, net als dit juweeltje van een album.

