Tom Petty & The Heartbreakers – Live At The Fillmore 1997 (recensie)

Volgens de frontman was het misschien wel het hoogtepunt van de hele loopbaan van Tom Petty & The Heartbreakers: de twintig shows die de groep in 1997 gaf in de Fillmore in San Francisco. In de winter van dat jaar fungeerde het zestal als de ‘huisband’ van de legendarische zaal, waarbij de setlist elke avond veranderde. Zo omvat dit uittreksel op vier cd’s of zes lp’s niet alleen strakke versies van eigen hits (o.a. een uitgekleed I Won’t Back Down en een Mary Jane’s Last Dance van ruim tien minuten) en bijzonder obscuur werk (Heartbreakers Beach Party), maar ook tientallen songs van artiesten die Petty en co. ooit beïnvloedden. Twee van hen, blueslegende John Lee Hooker en The Byrds-gitarist Roger McGuinn, kwamen zelfs opdraven voor gastoptredens en bij die laatste klinkt het alsof de klassieke bezetting van diens oude band weer herenigd is.

Verder verwonder je je als luisteraar over de ene rake cover na de andere: van rock & roll-evergreens als Louie Louie tot de soulklassieker Ain’t No Sunshine en van I Want You Back Again van The Zombies tot een sublieme versie van Grateful Deads Friend Of The Devil. Het plezier op het podium en in de zaal is non-stop voelbaar in deze waanzinnige opnames, die niet alleen nog eens onderstrepen dat Tom Petty & The Hearbreakers tot de meest sensationele live-acts aller tijden behoorde. Nee, op avonden als deze waren de mannen ook nog eens de beste coverband die je je maar kon wensen.

