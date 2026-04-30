Tori Amos – In Times Of Dragons (recensie)

Het nieuwe album van Tori Amos bevat haar meest indringende, beklemmende en meeslepende songs in jaren

Een van de weinige voordelen van (politiek) getroebleerde tijden en gebeurtenissen is dat ze kunstenaars vaak inspireren tot hun beste werk. Nu moet gezegd worden dat Tori Amos sowieso zelden teleurstelt en het woord ‘gemakzucht’ niet eens in haar woordenboek heeft staan, maar zo geïnspireerd en gedreven als ze op haar achttiende studioalbum klinkt: daarvoor moeten we toch wel paar decennia terug in het oeuvre van deze veelgelauwerde Amerikaanse singer-songwriter.

In Times Of Dragons vertelt het verhaal van een metaforische strijd van democratie tegen tirannie, waarbij ‘de dictator’ zich laat meeslepen door de ‘Lizard Demons’ (oftewel: de machtige tech-miljardairs) die Amerika volledig in hun macht willen krijgen en democratie willen slopen. U kunt zelf vast wel de namen van de hoofdrolspelers invullen, toch? Niet dat Amos ze letterlijk noemt in een van de zeventien nummers, maar de enge ideologieën van de betrokkenen sijpelen wel degelijk door in de songteksten.

Geen lichte kost

Muzikaal vertaalt dit alles zich in Tori’s meest indringende, beklemmende en meeslepende songs in jaren. Het duistere Shush implodeert zowat van de nauwelijks ingehouden woede, het nerveuze titelnummer klinkt verraderlijk upbeat maar verbergt (goh!) een zware boodschap en het bloedmooie Song Of Sorrow heeft een correcte titel meegekregen. Geen lichte kost allemaal, en met een speelduur van ruim vijf kwartier is In Times Of Dragons voor sommigen wellicht een lange zit. De volhouders (en vooral: de liefhebbers) worden echter getrakteerd op een imposant werkstuk van een artiest die ruim 34 jaar na haar solodebuutplaat nog lang niet opgebrand is. Dat je niet per se met een beter humeur het album terug de hoes in stopt na weer een luisterbeurt, moet je dan maar voor lief nemen.

