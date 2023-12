Trevor Horn – Echoes: Ancient & Modern (recensie)

Trevor Horn bewijst dat hij nog steeds als geen ander de fijne kneepjes van het productievak in zijn vingers heeft

Maar weinig mensen hebben het geluid van de jaren tachtig zo bepaald als Trevor Horn: met zijn baanbrekende producties (Owner Of A Lonely Heart, Slave To The Rhythm) was dat decennium duidelijk zijn hoogtepunt, maar ook daarna bleef hij actief als topproducer voor o.a. Seal. Met Echoes: Ancient & Modern grijpt hij na Reimagines The Eighties (2019) voor de tweede keer terug op klassiekers van hemzelf en anderen, maar ditmaal een stuk beter. Want waar die vorige plaat ondanks de mooie orkestratie bij vlagen toch wat onnodig overkwam, heeft hier elk nummer écht een compleet andere draai gekregen.

Dat werkt vooral goed wanneer van oorsprong energieke songs opeens heel stemmig worden, zoals Relax en White Wedding. De vele gastartiesten doen het goed (Iggy Pop die Depeche Mode’s Personal Jesus zingt is echt een vondst!) en Horn bewijst dat hij nog steeds als geen ander de fijne kneepjes van het productievak in zijn vingers heeft. Een ruime voldoende voor een coveralbum? Het kan blijkbaar gewoon.

