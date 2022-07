UB40 Featuring Ali Campbell & Astro – Unprecedented (recensie)

UB40 klinkt op Unprecedented lekker warm, vet en sfeervol

In het bizar lange rijtje van recentelijk overleden artiesten vinden we ook Astro, toaster van het eerste uur bij UB40 en sinds 2013 onderdeel van de afsplitsgroep van leadzanger Ali Campbell. Zijn toasts (de Jamaicaanse versie van rap) waren altijd zeer bepalend voor het geluid van UB40 en op het nieuwe album Unprecedented is hij dan ook gelukkig nog te horen, hoewel zeer beperkt en met een immense bak autotune over zich heen.

Het mag de pret niet drukken op dit album dat feilloos in het rijtje van UB40-releases van de afgelopen twintig jaar past. Een combinatie van covers en eigen composities, waarbij zoals altijd die laatste categorie tot de interessantere resultaten leidt. Maar ook o.a. de reggaeversie van Stevie Wonders Do Yourself A Favour is bij lange na niet zo godslasterend als je zou verwachten. En waar de (toen nog complete) band in de jaren negentig regelmatig met een te iel geluid op de proppen kwam, klinkt Unprecedented lekker warm, vet en sfeervol.

