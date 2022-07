Viagra Boys – Cave World (recensie)

Het tweede album van Viagra Boys is een heerlijk aanstekelijke pseudofeestplaat

Tot mijn niet geringe verbazing bleek Welfare Jazz, het tweede album van de Zweedse postpunkers die onder de gezellig vunzige naam Viagra Boys musiceren, mijn meest geluisterde plaat van 2021 te zijn. De tamelijk absurdistische mix van rauwe postpunk, beurtelings opgefokte en zalvende vocalen en schaamteloos tetterende toeters beoordeelde ik ten tijde van de release namelijk slechts met een schamele drie sterren: leuke plaat, maar niet per se supergoed. In de maanden die volgden, viel het kwartje echter steeds harder en uiteindelijk werd Welfare Jazz dus mijn soundtrack van 2021.

Cave World is op alle vlakken een verbetering van de voorganger. Deze nauwelijks een jaar later verschijnende derde langspeler is zo mogelijk nog eclectischer qua sound, maar is – ik weet het, het lijkt een tegenstelling – veel meer een eenheid dan Welfare Jazz. De band mag dan vaak klinken als het frivolere en dansbaardere broertje van IDLES, tekstueel zit er heel wat meer diepgang in dan je op het eerste gehoor zou zeggen.

Zo worden in diverse songs actuele gebeurtenissen vergeleken met het gedrag van holbewoners. De geweldige single Troglodyte bijvoorbeeld, waarin complotdenkers te kakken worden gezet: ‘If it was a million years ago/And we were still living in caves/You would not be welcomed by the other apes/‘Cause you evolved a bit too late/You ain’t no ape, you’re a troglodyte’. Los van dergelijke rake boodschappen en observaties is Cave World een heerlijk aanstekelijke pseudofeestplaat, vol dubbele bodems en verrassende wendingen.

