Warren Haynes – Million Voices Whisper (recensie)

Op zijn nieuwe soloplaat zingt Gov’t Mule-frontman Warren Haynes beter dan ooit

Was zijn vorige soloalbum Ashes & Dust (2015) naar eigen zeggen zijn ‘singer-songwriterplaat’, op Million Voices Whisper laat Warren Haynes wat meer soulinvloeden toe in zijn muziek. Niet dat hij hier poogt de Otis Redding uit te hangen of dat de nummers op een andere manier nou zoveel verschillen van het recente Gov’t Mule-werk. Het op een bruisende baspartij steunende Lies, Lies, Lies/Monkey Dance had de trouwe Muleheads niet steil achterover doen slaan als het onderdeel was geweest van de nieuwste bandplaat Peace… Like A River (2023).

Dat geldt evenmin voor de ruim negen minuten durende afsluiter Hall Of Future Saints, waarin Haynes een aantal van zijn grote voorbeelden bij naam noemt – onder wie de drie Kings van de blues (B.B., Albert en Freddie). Elders lijkt hij echter wat meer te knipogen naar r&b en de Van Morrison van diens gloriejaren rond Tupelo Honey. Dergelijke invloeden stellen de alom gerespecteerde gitarist in de gelegenheid zichzelf te overtreffen als vocalist, wat hij dan ook triomfantelijk doet in de aangenaam lome openingstrack These Changes.

Op instrumentaal vlak worden de songs over liefde, levenslust en houvast bieden in een veranderende wereld vakkundig ingekleurd door o.a. toetsenvirtuoos John Medeski, drummer Terence Higgins, Mule-bassist Kevin Scott en – niet in de laatste plaats – Haynes’ ex-bandmaat Derek Trucks. In drie nummers duelleren de twee gitaristen uit de laatste incarnatie van The Allman Brothers Band op zinderende wijze, onder meer in de nog mede door wijlen Gregg Allman geschreven ballad Real, Real Love. Het is misschien geen nieuwe Soulshine, maar zes minuten lang laten Haynes en Trucks je hier in de plezierige waan dat hun voormalige groep nooit ophield met bestaan.

