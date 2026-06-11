Yes – Aurora (recensie)

Yes klinkt op Aurora slechts bij vlagen geïnspireerd

Het is nog een geluk dat deze recensie er überhaupt gekomen is, want bij het beluisteren van Yes’ nieuweling Aurora bleek wakker blijven nogal een uitdaging. Zelden klonk de band zo zouteloos en dat is opmerkelijk, want met voorganger Mirror To The Sky (2023) leek juist de weg omhoog weer ingezet.

Toegegeven: net als bij dat album klinkt het songmateriaal op Aurora wel degelijk bij vlagen geïnspireerd, met enkele mooi uitgesponnen nummers zoals de titeltrack en Countermovement. Maar het is allemaal zo flets ingespeeld en afgemixt. Billy Sherwood (bas) en Jay Schellen (drums) zijn waardige opvolgers van hun overleden voorgangers, maar krijgen geen enkele kans om te schijnen. De onder Yes-fans niet onomstreden toetsenist Geoff Downes gebruikt vreselijk kitscherige sounds en gitarist Steve Howe heeft er volgens mij gewoon helemaal geen zin meer in. Waarom ik Aurora desondanks op vinyl wil hebben? Het artwork van Roger Dean is weer prachtig!

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