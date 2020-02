China Crisis in De Boerderij

Verschillende bands uit de jaren tachtig komen dezer dagen langs om hun veertigjarig bestaan met ons te vieren. Soms een warm weerzien, soms vergane glorie en soms ook een aangename verrassing. In die laatste categorie valt China Crisis: genoeg bekende nummers, een sterke band en vooral een innemende en zeer grappige frontman. Het publiek in Zoetermeer heeft een avond genoten en gelachen.

Tijdens de eerste helft van de set speelt de band het album Working With Fire And Steel (1983) integraal. Dat betekent dat we aftrappen met het gelijknamige nummer. Zanger Gary Daly heeft in de loop der jaren een lichte rasp op zijn stem ontwikkeld, eerder charmant dan hinderlijk. Al na een paar minuten mag bassist Gazza Johnson even solo. Daly vergelijkt hem met Mick Karn en met Pino Palladino en we horen al snel dat hij gelijk heeft. De rest van de avond ontpopt Daly zich als een gezellige grappenmaker van de betere soort. Pittig, ad rem en bij vlagen hilarisch.

Mede-oprichter Eddie Lundon heeft het wat moeilijk vanavond. Hij is verkouden en zijn stem moet uit zijn tenen komen. Uitgerekend hij moet When The Piper Calls zingen, dat bezorgt hem vooral sympathie. Daly houdt de score bij: “Nu gaan we naar kant A nummer drie.” Hanna Hanna is gebaseerd op Psycho Killer van Talking Heads: als je het weet dan hoor je het. Animals In Jungles krijgt een introductie die menigeen in het publiek doet gieren of hinniken. Met de muziek is ook niets mis: oprichters Daly en Lundon en bassist van het tweede uur Johnson worden bijgestaan door vier kundige jongemannen, van wie vooral de toetsenist zich positief onderscheidt.

Oorwurm

De stand-upcomedy van Daly vormt een vaste waarde tussen de nummers. Nu vraagt hij ons zijn verkouden vriend te helpen door zachtjes mee te hummen – bij voorkeur accentloos – bij de grootste hit Wishful Thinking, die nu eenmaal leadzang van Lundon pleegt te hebben. Het resultaat mag er zijn. Herinneren we ons het voorprogramma van Simple Minds in 1983? “Toen speelden we Tragedy And Mystery.” Een echte oorwurm die op de weg naar huis nog in ons hoofd zit. Je zou verwachten dat die overvloed aan lekkere melodieën ervoor gezorgd zou hebben dat China Crisis vaak door hiphoppers gesampled is, maar vrijwel alleen 2 Unlimited waagde zich daaraan. Zonde.

Voormalig en overleden producer van de band Walter Becker (Steely Dan) had een voorkeur voor het nummer Papua, vanavond gebracht met een citaat van Blondie. Hij leerde de band ook dat ieder album een reggaenummer moet bevatten, vandaar dat verderop Strength Of Character langs zal komen. Het is een leuk idee, de hele lp naspelen, maar er kleeft ontegenzeggelijk een nadeel aan. Ook de mindere nummers, die je op een reguliere setlist weg zou laten, komen langs. The Soul Awakening is zo’n suf intermezzo.

Na de pauze duurt het even voordat de heren zich herpakken, maar Bigger The Punch I’m Feeling, de favoriet van de band, vormt een van de hoogtepunten. En het kan niet op: het rijtje Black Man Ray, King In A Catholic Style en Christian, allemaal fijne nummers, weet China Crisis foutloos te brengen. Natuurlijk wordt de toegift You Did Cut Me weer kolderiek aangekondigd. Hummend en glimlachend gaat het publiek even later huiswaarts.

China Crisis in De Boerderij, Zoetermeer

Gezien op zaterdag 22 februari 2020