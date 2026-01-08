It’s Never Over, Jeff Buckley (filmrecensie)

Dankzij It’s Never Over, Jeff Buckley blijft ook de man áchter de muziek een beetje voor de eeuwigheid bewaard

Hoe onrechtvaardig de muziekbusiness – of het leven in het algemeen – kan zijn, blijkt maar weer in de tweede helft van deze documentaire over Jeff Buckley. “The greatest new singer in the world”, zoals zijn grote held Robert Plant hem na de release van zijn album Grace (1994) de hemel in prees. De zoon van singer-songwriter Tim Buckley verwierf complete artistieke vrijheid bij een grote platenmaatschappij (Columbia) en schonk de wereld een meesterwerk, maar door teleurstellende verkoopcijfers in zijn thuisland was hij zijn label een flinke zak geld schuldig. Buckley ervoer immense druk om Columbia een succesvolle opvolger te bezorgen – “Tegen die tijd ben ik een lijk”, grapt hij in een interviewfragment.

Muzikale allesvreter

Profetische woorden, zoals we allemaal weten. Deze nieuwe documentaire van Amy Berg (o.a. Janis: Little Girl Blue) stemt uiteraard diep verdrietig wanneer zijn nabestaanden terugblikken op de periode rond zijn verdrinkingsdood in mei 1997. Zéker wanneer je zijn moeder ziet luisteren naar Jeffs laatste aan haar gerichte voicemailbericht. Toch schetst zij samen met o.a. bandleden en ex-geliefden ook een portret van een levenslustige jongen, een geinponem, een charmeur en bovenal een muzikale allesvreter met een absurd groot stembereik.

Je ziet Buckley op veertienjarige leeftijd al Roxanne van The Police recht doen, precies op de correcte toonhoogte. Hij beschouwde zichzelf echter in de eerste plaats als songwriter en in dat opzicht is het jammer dat Berg niet wat meer inzoomt op de Grace-songs. Buckley: “Als mensen aan me denken, wil ik niet dat ze een gezicht, een naam of een lichaam zien. Alleen de muziek. Want als ik dood ben, is dat het enige wat resteert.” Het is misschien tegen zijn wens, maar dankzij deze documentaire blijft toch ook de man áchter de muziek een beetje voor de eeuwigheid bewaard.

