Recensie Hitsville – The Making Of Motown

Dit is zo’n documentaire die je dankbaar doet zijn voor alles wat erin zit en je uiteindelijk toch met een onbevredigd gevoel achterlaat vanwege wat er is weggelaten. De geschiedenis van Motown is een bijzonder turbulente, maar dat komt hier niet of nauwelijks naar voren.

Deze docu kwam tot stand met volledige toestemming van oprichter Berry Gordy en diens eeuwige rechterhand Smokey Robinson, dus dan weet je het wel. Het goedgemutste koningskoppel zit op de praatstoel en het is bijzonder aangenaam om naar hun te luisteren, maar te veel zaken worden met de mantel der liefde bedekt. Smokey de zachtmoedige diplomaat en Berry de fakkeldrager van de mythe zijn bepaald niet geneigd om al te lang stil te staan bij controverses of fricties. Deze worden soms even lichtjes aangestipt en dan is het weer gauw verder naar het memoreren van het volgende ijkpunt.

The Sound Of Young America

Maar zoals gezegd blijft er dan nog genoeg behartenswaardig materiaal over. Aangezien de filmmakers zich concentreren op de periode van de oprichting in 1958 in Detroit tot en met de omstreden verkassing naar Los Angeles in het begin van de jaren zeventig, worden we getrakteerd op veel historische archiefbeelden die als items uit een tijdscapsule op je inwerken. De relatieve onschuld die uit de audities van de Jackson 5 spreekt, de flashbacks naar het toen nog gesegregeerde zuiden van de Verenigde Staten, The Supremes op de televisie – ze doen een fase in de Amerikaanse geschiedenis herleven die je ervan doordringen hoe belangrijk het was dat een door een Afro-Amerikaan bestierd label zich toen terecht als The Sound Of Young America kon adverteren.

