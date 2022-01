Meat Loaf (1947-2022): Braver Than We Are

Waar iedereen bij Meat Loaf als eerste zal denken aan de songs van Bat Out Of Hell, laat de op 74-jarige leeftijd overleden zanger ook een blijvende herinnering na met zijn persoonlijkheid. Marvin Lee Aday was, in ieder geval publiekelijk, vaak een beetje gek, maar vooral ook een gepassioneerde doorzetter die altijd alles wilde geven.

“We gaan proberen om dit nummer zo veel mogelijk te laten klinken als in 1976. Niet dat dat gaat lukken overigens,” zegt Meat Loaf vlak voor het begin van Two Out Of Three Ain’t Bad tijdens zijn laatste Nederlandse concert in 2013. Een grapje met een extra lading, komend van iemand die zelf dondersgoed lijkt te weten dat hij het vocaal en fysiek eigenlijk allemaal niet meer kan bolwerken. Het heeft dan ook wat ontroerends om de man deze avond te zien in Zwolle: het lukt allemaal totaal niet meer, met een hevig trillende hand houdt hij zijn microfoon vast, maar hij doet zo zijn best en stopt werkelijk zijn hele hart en ziel in het optreden. Als hij met For Crying Out Loud afscheid neemt en het publiek toespreekt, houdt hij het dan ook niet meer droog: “Without you there wouldn’t be a me.”

Dat Meat’s stem de laatste jaren van zijn live-carrière het zwakke punt van zijn show vormde, zal iedereen die hem in die periode heeft gezien beamen. Maar tegelijkertijd werd de gebrekkige zang hem door de meeste mensen meteen vergeven, omdat iedereen hem in het hart sloot. Meat Loaf stond er niet voor zichzelf, maar voor zijn publiek. Dat hij na afloop van een show door pure uitputting vaak flauwviel (in 2011 en 2016 zelfs op het podium) nam hij op de koop toe.

Tegenslagen

Deze instelling vindt ongetwijfeld zijn oorsprong in het carrièreverloop van Meat Loaf, dat na het monstersucces van Bat Out Of Hell meer diepte- dan hoogtepunten kende. Tijdens de opnames van de beoogde opvolger Bad For Good verloor Meat Loaf om onbekende (maar waarschijnlijk psychische) redenen de mogelijkheid om te zingen. Onder druk van de platenmaatschappij werden de tracks daarom maar vertolkt door anderen en uitgebracht als Jim Steinman-album. Als Meat Loaf-plaat zou het indrukwekkende Bad For Good ongetwijfeld veel legendarischer zijn geworden.

Het beduidend minder sterke Dead Ringer werd uiteindelijk wél de echte opvolger van Bat Out Of Hell, maar wist bij lange na niet de status van zijn voorganger te bereiken. Daarna ging het allemaal vrij snel bergafwaarts. Dieptepunt was toch wel Blind Before I Stop uit 1986, dat niet alleen creatief een ramp was maar hem zelfs in een faillissement dreef. Hij besloot de boel vanaf de grond compleet opnieuw op te bouwen door te gaan spelen in kleine clubs en op die manier zijn publiek weer te laten groeien. Het lukte: de zanger kreeg langzaamaan weer een grotere groep trouwe volgelingen en de zalen waar hij speelde werden weer groter. De tijd bleek rijp voor Bat Out Of Hell 2, met een grote comeback tot gevolg.

Waardering

De dankbaarheid richting zijn fans is daarna altijd zichtbaar gebleven bij Meat Loaf. Dat blijkt ook uit het statement dat zijn familie kort na zijn overlijden gaf: “We weten hoeveel hij betekend heeft voor velen van jullie en we waarderen de liefde en support in deze tijd van verdriet over het verlies van zo’n inspirerende artiest en prachtige man.” Met het overlijden van Marvin Lee Aday verliezen we opnieuw een markant figuur uit de rockmuziek.

Foto: John Rogers