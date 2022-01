Meat Loaf (74) overleden

Michael Lee Aday, beter bekend als Meat Loaf, is overleden. De Amerikaanse zanger had wereldsuccessen met songs als Paradise By The Dashboard Light en I’d Do Anything For Love (But I Won’t Do That).

De in Dallas geboren Aday zit in de jaren zestig in verschillende bandjes en speelt in de musical Hair voordat hij in 1971 zijn eerste album uitbrengt als onderdeel van het duo Stoney & Meatloaf. Enkele jaren later maakt de zanger deel uit van de cast van The Rocky Horror Show (en de film The Rocky Horror Picture Show) en fungeert hij als leadzanger op het album Free-For-All van Ted Nugent. De definitieve doorbraak volgt echter in 1977, met de lp Bat Out Of Hell.

De door Jim Steinman (1947-2021) gecomponeerde en door Todd Rundgren geproduceerde plaat blijkt een millionseller, dankzij klassiekers als You Took The Words Right Out Of My Mouth (Hot Summer Night), Paradise By The Dashboard Light en de titeltrack. In 1993 komt er een vervolg in de vorm van Bat Out Of Hell II: Back Into Hell, dat Meat Loaf wederom een gigantisch succes oplevert – niet in de laatste plaats dankzij de single I’d Do Anything For Love (But I Won’t Do That), die in Nederland op nummer 1 terechtkomt. In maart 2013 treedt de muzikant en acteur voor het laatst in ons land op met een show in de IJsselhallen in Zwolle.

Het is nog niet duidelijk waaraan Meat Loaf overleden is. Zijn familie laat op social media weten: “We weten hoeveel hij betekend heeft voor velen van jullie en we waarderen de liefde en support in deze tijd van verdriet over het verlies van zo’n inspirerende artiest en prachtige man.”

Meat Loaf werd 74 jaar.

Foto: Martin Häusler