Overleven zonder overheidssteun – deel 1: Boogie Monster

We leven inmiddels al ruim een half jaar met corona, waardoor concerten en festivals (bijna) niet georganiseerd kunnen worden. Niet alleen de bekende acts merken de financiële gevolgen, het zijn vooral de onbekende, kleine bandjes waar wij ons zorgen over maken. Houden zij het financieel nog vol? Worden ze gesteund door de overheid? Hebben ze zelf creatieve oplossingen bedacht? En hoe zien zij de toekomst? Lust For Life sprak met Beinte Groen, drummer van Boogie Monster.

“We zijn gelukkig nog niet financieel afhankelijk van Boogie Monster. We hebben allemaal een bijbaantje in de horeca, als muziekdocent of in kantoorwerk. Zo houden we het financieel vol. Door corona missen we natuurlijk wel een heleboel. Ons debuutalbum zou uitkomen, wat natuurlijk hét moment is voor een lekker tourtje waarbij we ook veel merchandise kunnen verkopen. Dit jaar hadden we nog niet van de muziek kunnen leven, maar wel een leuk spaarpotje kunnen opbouwen voor onze projecten in 2021. De inkomsten van muzikanten zijn de laatste jaren door streamingdiensten en teruglopende platenverkoop verschoven naar de live-optredens. Dat is op zich een goede ontwikkeling, want bands worden zo gedwongen om hard te werken en op tournee te gaan. Helaas is dat nu even helemaal weggevallen. De vraag is hoe de muziekindustrie daar mee omgaat, wat wordt het nieuwe verdienmodel? Misschien zorgt het wel voor een omschakeling bij de streamingdiensten, dat ze artiesten weer wat fatsoenlijker uitbetalen. Of duiken mensen weer sneller de platenzaken in om nieuwe muziek te kopen en niet alleen tweedehands spul uit de jaren tachtig. Daar ben ik echt heel benieuwd naar.

Nog maar weinig mensen kennen Boogie Monster. In het oosten van het land gaat het lekker, maar in het westen kent niemand ons. Dit jaar wilden we onze naamsbekendheid vergroten door lekker live te spelen. Anders lukt je dat niet. Als band moet je op festivals spelen, voorprogramma’s doen… mensen die niet naar je op zoek zijn, moeten je tegenkomen. Hoe vaak gebeurt het niet dat je als bezoeker op een festival een leuk bandje hoort spelen en je vervolgens besluit even te blijven luisteren? Die band, dat waren wij dit jaar geweest. 2020 is nu bijna voorbij en helaas hebben we de release van ons te gekke album Overnight op vinyl weer moeten uitstellen tot maart 2021. Met hulp van poppodium Burgerweeshuis in Deventer hadden we volgende maand een releaseshow gepland op een alternatieve locatie met 250 bezoekers. Het zou een fantastische avond zijn geworden met een heleboel muziek, maar helaas… Ik hoop dat we het in maart op dezelfde manier kunnen organiseren. Het is maar weer afwachten.

De steun van de overheid is gebaseerd op de inkomsten die je mist, met andere woorden: je moet kunnen aantonen dat je in het verleden inkomsten hebt gemaakt dankzij je muziek. Maar vorig jaar hebben wij alleen maar moeten investeren en hielden we er geen cent aan over. Wij maken dus geen aanspraak op de overheidssteun. Ik ben research & development-engineer en zou met dit beroep veel meer geld kunnen verdienen, maar mijn droom en passie liggen in de muziek. Net zoals dat geldt voor heel veel andere muzikanten, maar het is voor het hele segment kleine bands echt gewoon klote om niet in aanmerking te komen voor overheidssteun. Voor beginnende bandjes betekent deze tijd een jaar vertraging om een doorbraak te kunnen maken. Toch blijven we lekker muziek maken en blijven we positief. Ondanks corona groeit de professionaliteit rondom Boogie Monster gestaag. We zijn klaar voor een volgende stap, het komt helemaal goed!”