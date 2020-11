Overleven zonder overheidssteun – deel 3: POM

We leven inmiddels al ruim een half jaar met corona, waardoor concerten en festivals (bijna) niet georganiseerd kunnen worden. Niet alleen de bekende bands merken de financiële gevolgen, het zijn vooral de onbekende, kleine acts waar wij ons zorgen over maken. Houden zij het financieel nog vol? Worden ze gesteund door de overheid? Hebben ze zelf creatieve oplossingen bedacht? En hoe zien zij de toekomst? Lust For Life sprak met Joy Kunst, gitarist van POM.

“Als beginnende band hebben we nog geen echte inkomsten. We verdienden het meeste geld met optredens, maar dat is natuurlijk weggevallen. Gelukkig hebben we deze zomer een flinke meevaller gehad, want we werden gevraagd voor een campagne van Zalando. Onze eerste single Two is sinds september te horen onder een internationale reclame van dit modebedrijf. Dat is natuurlijk supertof! Vooral omdat het nummer vier maanden lang in Nederland en in zestien andere landen wordt gedraaid. Daarmee hebben we een basis kunnen opbouwen waar we even op kunnen teren. Met de opbrengsten kunnen we onze bandspullen betalen.

Het is vreemd om als jonge band te bestaan tijdens corona. Dit was eigenlijk het jaar waarin POM veel zou gaan doen. Zo zouden we meedingen naar de Rob Acda Award tijdens een competitie voor veelbelovende muzikanten uit Haarlem en omstreken. De finale hebben we gehaald, maar die ging helaas niet door. Als we hadden gewonnen, mochten we met Bevrijdingspop op een supergroot podium optreden. Verder zijn we voor de 3voor12 Popronde als aanstormend talent geselecteerd. We hadden verwacht dit jaar veel shows te doen, maar het is allemaal verplaatst naar volgend jaar. Ik verwacht alleen niet dat het dan wel doorgaat. Alle kansen die we hadden om meer naamsbekendheid te creëren en daardoor meer te kunnen verdienen, vallen weg. Vanwege de geringe inkomsten wachten we ook met het uitbrengen van ons eerste album. Het zal dus lang duren voordat we financieel afhankelijk kunnen zijn. Het is moeilijk, want we worden ook niet gesteund door de overheid. De Tozo [tijdelijke overbruggingsregeling voor zelfstandig ondernemers, red.] die we hadden aangevraagd is helaas afgewezen, omdat we nog studenten zijn en studiefinanciering ontvangen.

Op vrijdag 27 november spelen we in TivoliVredenburg tijdens de Walk The Line: Popronde Poppodium Pre-Party. We spelen vijf korte concerten waar dertig mensen per keer bij mogen zijn. We hebben daar heel veel zin in. Zelf proberen we ook met creatieve oplossingen te komen. We hebben een livevideo opgenomen en hopen deze binnenkort uit te brengen, maar verder is het lastig om met goede ideeën te komen als je niet weet waar je precies aan toe bent als artiest. Belangrijk is dat er beweging blijft in de muziekindustrie, want de livesector stort anders volledig in. Als de coronamaatregelen blijven, dan sloopt het veel bedrijven. Het moet niet veel langer duren. De cultuursector moet juist langzaam weer opbloeien en ik hoop dat er steeds meer mensen naar shows mogen komen. Dan hebben we over een jaar weer een rendabel circuit waarin we geld kunnen verdienen. Wat POM betreft is het nu meegaan met de flow en doen wat we kunnen. Zodra we weer een versnelling hoger kunnen, gaan we daar zeker voor!”