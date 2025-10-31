Todd Rundgren: ‘Je kunt nooit precies voorspellen wat ik je zal voorschotelen’ (interview)

Zijn laatste album Space Force dateert uit 2022, maar Todd Rundgren heeft geen nieuwe plaat nodig om op wereldreis te gaan. Zijn huidige Still Me, (Still We)-tournee is dus gewoon een continuering van de Me-We-trektocht van vorig jaar. Nou ja, gewoon: van willekeurig bij elkaar geraapte krakers zal geen sprake zijn. “Ik zal je net zo vaak verwarren als aan je verwachtingen voldoen.”

Je bent 77 en gaat op wereldtournee zonder nieuw album om te promoten. Als het om Todd Rundgren gaat, kunnen we dan ook rustig aannemen dat er inmiddels genoeg zekerheid wordt ontleend aan de waarde van het omvangrijke cataloguswerk. Dat de voormalige studiokluizenaar graag op het podium staat, helpt natuurlijk ook.

“Tot op zekere hoogte heb ik me altijd al verlaat op mijn cataloguswerk, omdat ik nu eenmaal nooit veel hits heb gehad,” zegt hij er zelf over. “Artiesten die helemaal geen nieuw werk meer uitbrengen, hebben zelfs geen andere keus dan louter op hun erfgoed terug te vallen. Maar als mijn Europese fans hetzelfde zijn als elders het geval is, dan zullen ze er al danig van doordrongen zijn dat ik ze nogal eens voor het blok kan zetten. In alles wat ik doe, ligt een uitdaging besloten, in de zin dat je nooit precies kunt voorspellen wat ik je zal voorschotelen, of het nu een plaat of deze tournee betreft. Ik zal je net zo vaak verwarren als aan je verwachtingen voldoen.”

Pervers gevoel voor humor

Verwarring stichten deed Rundgren zeker in 2020, toen hij de (anti-)kerstklassieker Flappie van de Nederlandse cabaretier Youp van ‘t Hek coverde – met afstand de meest opvallende keuze ooit van een buitenlandse rockster uit ons vaderlandse repertoire. Todd barst in lachen uit wanneer deze onorthodoxe manoeuvre ter sprake wordt gebracht.

“Ik was gevraagd om een bijdrage te leveren aan een verzamelaar met een kerstthema. En kerst is mijn minst favoriete tijd van het jaar. Ik was dus gebrand op kerstliedjes waarin juist verschrikkelijke dingen gebeuren. Flappie kwam toen werkelijk meteen naar boven drijven. Ik had natuurlijk ook Grandma Got Run Over By A Reindeer kunnen kiezen, maar niemand had ooit nog Flappie gecoverd omdat het nu eenmaal in het Nederlands was. Het moeilijkste was dan ook om een goede vertaling te maken, maar ik heb begrepen dat veel Nederlanders er blij mee zijn dat nu ook mensen in het Engelse taalgebied kennis kunnen nemen van het perverse gevoel voor humor dat jullie blijkbaar eigen is. Anderen waren een beetje boos dat ik niet de exácte betekenis heb kunnen weergeven. Kun je nagaan hoe diepgeworteld jullie liefde voor dat lied is!”

Louter gitarist

Flappie maakt op het moment van schrijven (nog?) geen deel uit van de setlist die Rundgren momenteel hanteert, maar verder omvat die zo’n beetje alle fasen van zijn rijkgeschakeerde carrière: songs van zijn oude bandje Nazz via zijn soloverrichtingen naar Utopia en weer terug. Alsof hij binnen de opgelegde beperkingen toch een zo compleet mogelijk retrospectief wilde samenstellen.

“Dat aspect speelt wel mee, ja,” bevestigt hij desgevraagd. “Ik vind het ook gewoon leuk om tussen twee albums door weer eens wat dingen te spelen waar ik al een poos niet meer naar omgekeken heb. Soms kunnen dat songs zijn die voor mij noch voor Utopia ooit hits zijn geweest, maar waarvan ik weet dat het publiek ze op prijs stelt. Doorgaans corresponderen onze voorkeuren ook wel, maar er zijn uitzonderingen. Die drumsolo in Bang The Drum All Day kan ik dus niet meer doen, want mijn handen ondervonden er ernstige schade van. Op mijn leeftijd dien je je manuele behendigheid angstvallig te bewaken, dus ik heb me ermee verzoend dat ik vanaf nu louter gitarist ben en niet meer het risico zal lopen om mijn handen naar de verdommenis te helpen ten bate van één drumsolo.”

Todd Rundgren speelt op zondag 2 november in TivoliVredenburg, Utrecht

Foto: Lynn Goldsmith