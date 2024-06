Bospop 2024: 10 acts die je niet mag missen

Op het affiche van Bospop prijken dit jaar weer heel wat legendarische namen, zoals John Fogerty, Toto, Alice Cooper en Patti Smith. Die artiesten behoeven natuurlijk geen introductie meer – en populaire Nederlandse acts als Racoon, Son Mieux en Di-Rect evenmin. Maar zoals ieder jaar geeft het festival ook een podium aan nieuw talent en bands die een groter publiek verdienen. Lust For Life stelt tien must-see Bospop-acts aan je voor!

Mike Farris (vrijdag 17:35, Tent Stage)

Deze geweldige zanger uit Tennessee was lange tijd de frontman van Southern rockformatie Screamin’ Cheetah Wheelies, een band die toerde met de grootste namen uit het genre (o.a. Lynyrd Skynyrd, The Allman Brothers Band). Tegenwoordig is Farris echter actief als soloartiest en neigt zijn muziek meer naar soul, blues en gospel. De carrièremove pakte goed uit, want in 2015 won hij een Grammy voor zijn plaat Shine For All The People, in de categorie Best Roots Gospel Album. De opvolger Silver & Stone (2018) mocht er trouwens ook wezen, mede dankzij de bijdrage van o.a. Joe Bonamassa. Live is Farris een sensatie en met een waanzinnige stem als de zijne lijkt Bospop 2024 al verzekerd van een vroeg hoogtepunt.

Robert Jon & The Wreck (vrijdag 19:45, Tent Stage)

Tijdens Bospop 2022 maakte deze Southern rockband rond frontman Robert Jon Burrison al grote indruk in de tent. Zo schreven wij destijds in ons festivalverslag: “Fraaie songs, oprechte zang en meeslepende twin- en slide-gitaarsolo’s: samen met moderne acts als Blackberry Smoke bewijst Robert Jon & The Wreck dat Southern rock een volstrekt tijdloos genre is dat nog altijd geweldige bands voortbrengt.” Goed dus dat de organisatie de formatie uit Orange County, Californië dit jaar opnieuw heeft benaderd. Helemaal omdat deze week een gloednieuwe plaat van de mannen verschijnt, en een verdomd goede ook. Red Moon Rising wordt dan ook – net als de voorgangers – beloond met een jubelrecensie in Lust For Life Magazine.

Hellmut Lotti Goes Metal (vrijdag 21:55, Tent Stage)

Helmut Lotti, is dat niet die Belgische zanger die vooral in de jaren negentig succes had met gelikte klassiek georiënteerde platen? We horen het u al denken – en jazeker, waar hij destijds miljoenen platen verkocht met zijn Helmut Lotti Goes Classic-reeks, toert hij nu onder de titel Hellmut Lotti Goes Metal (met twee l’en in zijn voornaam inderdaad!). Een even opmerkelijk als onweerstaanbaar concept, dat al behoorlijk populair bleek op festivals als Graspop. Sterker nog, vorig jaar verscheen een livealbum dat werd opgenomen tijdens datzelfde evenement. Er zullen vast metalpuristen zijn die gruwelen van het idee, maar ga er vooral open-minded in en laat je fijn meevoeren door aanstekelijke covers van o.a. Scorpions, AC/DC en Iron Maiden!

Mell VF (zaterdag 14:35, Mainstage)

Zangeres Melanie Jonk en haar band Vintage Future maakten in 2022 al goede sier op Bospop. Lust For Life omschreef het optreden zelfs als een van de hoogtepunten van de eerste festivaldag. Dit jaar keert ‘Mell’ dus terug – maar er is wel wat veranderd sinds het vorige bezoek aan Weert. Inmiddels toert het trio onder de naam Mell VF, met Martin Scheppink als toetsenist (zijn voorganger Nico Brandsen overleed helaas begin dit jaar). De nieuwe bezetting maakte indruk als o.a. de huisband van Vandaag Inside en mag tijdens Bospop deze keer de Mainstage betreden, waar de soulvolle zang van Jonk ongetwijfeld weer een diepe indruk zal achterlaten.

The Damn Truth (zondag 11:45, Tent Stage)

Deze voortreffelijke band uit Montreal zou vorig jaar al op de Bospop-zondag spelen, maar dat feest ging niet door wegens het voorspelde noodweer. Een domper natuurlijk, maar stiekem pakte de annulering niet heel verkeerd uit voor The Damn Truth. Waar de band het vorig jaar moest doen met een wat ondankbare plek op de ‘Tribute & More Stage’, zijn zangeres Lee-la Baum en haar bandmaten ditmaal gepromoveerd naar de Tent Stage. Volledig terecht, want hun psychedelische rock & roll zit steengoed in elkaar en live blazen ze elk publiek omver – zowel in zweterige concertzalen als op festivalweiden.

Leif de Leeuw Band (zondag 12:40, Mainstage)

Sinds Leif de Leeuw in 2009 de Sena Dutch Guitar Award won (in de categorie ‘Young Talent’) wordt hij meer en meer erkend als een van de beste gitaristen die Nederland rijk is. Acht keer op rij werd hij immers uitgeroepen tot beste bluesrockgitarist van de Benelux! De Leeuw rekent slidevirtuozen als Duane Allman, Lowell George en Derek Trucks tot zijn grote helden en het zal je dan ook niet verbazen dat hij bij zijn eigen band excelleert met heerlijke Southern (blues)rock naar het voorbeeld van o.a. The Allman Brothers Band, Little Feat en Tedeschi Trucks Band.

The Scratch (zondag 13:30, Tent Stage)

Dit viertal uit Dublin is toch wel een van de meest unieke acts van Bospop 2024. The Scratch speelt namelijk akoestische muziek met de energie die je van een metalband zou verwachten. Het kwartet ontstond uit een gezamenlijke liefde voor metal, traditionele Ierse muziek en akoestische gitaren, waarmee grote indruk werd gemaakt tijdens een festival voor hun legendarische landgenoot Rory Gallagher in 2017. Een video daarvan ging al snel viral en sindsdien verschenen drie platen die stuk voor stuk goed ontvangen werden. Zo schreef Lust For Life vorig jaar naar aanleiding van het meest recente werkstuk Mind Yourself: “Met The Scratch heeft het land van Rory Gallagher en Thin Lizzy wederom een rockact om trots op te zijn.”

King King (zondag 15:40, Tent Stage)

Net als The Damn Truth en Leif de Leeuw Band prijkte ook de naam King King vorig jaar al op het affiche van Bospop. En ook deze band stond geprogrammeerd op de uiteindelijk afgelaste zondag. Nu is er gelukkig een nieuwe kans voor het Schotse viertal, dat voor het eerst in zes jaar op dit festival speelt. Zanger/gitarist Alan Nimmo (ook bekend van The Nimmo Brothers) en de zijnen kaapten in 2016 maar liefst vijf British Blues Awards weg en maakt vooral live indruk met funky hardrock in de geest van Bad Company, Thunder en het vroege Whitesnake. Dat bleek wel tijdens Bospop 2018: “Deze band mag nog heel vaak terugkomen”, schreven we na dat optreden. Goed om de mannen dit jaar weer te mogen verwelkomen, dus!

The Cinelli Brothers (zondag 17:50, Jupiler Stage)

The Cinelli Brothers speelt op zondag gelijktijdig met Rival Sons. En hoewel je ons nooit iemand zult horen afraden om laatstgenoemde band te aanschouwen, willen we toch ook een lans breken voor de minder bekende formatie van de twee. De Londense groep rond de broertjes Marco en Alessandro Cinelli werd dit jaar immers uitgeroepen tot ‘UK Blues Band Of The Year’. Live heeft het viertal al menig publiek voor zich gewonnen, maar ook op plaat is de bluesrock van The Cinelli Brothers beslist de moeite waard. Zo beloonde Lust For Life’s Chris van Oostrom het recente album Almost Exactly… The Cinelli Brothers met vijf sterren en schreef: “Deze plaat is een doorlopend feest. Gitaarsolo’s die tot op het merg gaan, overgave afdwingende refreinen, orgellijntjes die opkrullen van sensualiteit, en meer vuurwerk dan vóór december is toegestaan.”

Christone ‘Kingfish’ Ingram (zondag 22:15, Tent Stage)

Bij de ware bluesfanaten behoeft hij waarschijnlijk geen introductie meer, maar voor de zekerheid benadrukken we hier nog maar eens dat Christone ‘Kingfish’ Ingram een absolute must-see is. De jonge gitarist uit Clarksdale, Mississippi trad meermaals op met Buddy Guy en wordt niet alleen door die levende legende gezien als een van de moderne helden van het genre. Vorig jaar nog kreeg Kingfish de titel ‘Contemporary Blues Male Artist Of The Year’ opgeplakt tijdens de Blues Music Awards. Zijn missie is dan ook om zijn muzikale erfgoed door te geven, zo vertelde Ingram in Lust For Life 123: “Blues is life! Het is onderdeel van ons leven, altijd en overal. Of je nu een jongetje ziet huilen of oudere mensen die hun huur niet meer kunnen betalen – de blues is overal.” De blues is dit jaar gelukkig ook volop aanwezig op Bospop, met deze jonge ster als belangrijkste vertegenwoordiger.

Foto van Christone ‘Kingfish’ Ingram bovenaan artikel: Justin Hardeman