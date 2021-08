Playlist-special: UB40 over de beste Bob Marley-songs

Onder anderen Alice Cooper, Melissa Etheridge, Tom Odell en leden van KISS, Def Leppard en Toto stellen in LFL112 hun ultieme playlist samen van een bewonderde collega-muzikant of favoriet genre. De muzikanten van UB40 zijn stuk voor stuk ware reggaepuristen. Reden voor Lust For Life om gitarist Robin Campbell te vragen naar zijn favoriete nummers van die andere act die het genre definitief naar het grote publiek bracht: Bob Marley! Beluister Campbells playlist hieronder.

Lees het verhaal van Robin Campbell bij deze playlist in editie 112 van muziekblad Lust For Life, die nu in de winkel ligt en ook verkrijgbaar is in onze webshop! In dit nummer vind je naast de playlist-special ook artikelen over Prince, Jackson Browne, Styx, Lucy Dacus en nog vele anderen.

1. Small Axe (Burnin’, 1973)

2. Keep On Moving (Soul Revolution, 1971)

3. Stand Alone (Soul Revolution, 1971)

4. Concrete Jungle (Catch A Fire, 1973)

5. Stir It Up (Catch A Fire, 1973)

6. Get Up, Stand Up (Burnin’, 1973)

7. I Shot The Sheriff (Burnin’, 1973)

8. Put It On (Soul Revolution, 1971)

9. Coming In From The Cold (Uprising, 1980)

10. Could You Be Loved (Uprising, 1980)

Meer lezen over Bob Marley? Bekijk hier Lust For Life 102, met een uitgebreid verhaal over de reggaelegende!