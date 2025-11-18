10cc in De Oosterpoort (fotoverslag)

“De beste songs schrijven zichzelf”, beweerde Graham Gouldman eerder dit jaar in een interview met Lust For Life. Dat overkwam de zanger/bassist vaak genoeg, want niet alleen componeerde hij sixties-klassiekers For Your Love en Bus Stop – hits voor respectievelijk The Yardbirds en The Hollies – ook was hij samen met zijn collega Eric Stewart verantwoordelijk voor de grootste successen van zijn band 10cc. Gisteravond kwamen ze allemaal nog eens voorbij in Groningen, tijdens een van de tien shows die Gouldman en co. dit jaar in Nederland geven. Bekijk hierboven de foto’s!

10cc in De Oosterpoort, Groningen

Gezien op maandag 17 november 2025

Foto’s door Annika Hoogeveen

Meer lezen over 10cc? Bekijk hier Lust For Life 152, inclusief een uitgebreid interview met Graham Gouldman over zijn grootste successen!