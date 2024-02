Angel Witch & Lucifer in Muziekgieterij (fotoverslag)

Samen met o.a. Iron Maiden en Def Leppard werden ze gerekend tot de New Wave Of British Heavy Metal. De mannen van Angel Witch oogstten misschien nooit zoveel commercieel succes als die twee tijdgenoten, maar vooral dankzij het klassieke titelloze debuutalbum uit 1980 werden ze op handen gedragen door grote metalacts die later doorbraken. Onder andere Metallica, Megadeth, Slayer en Anthrax noemden Angel Witch als een belangrijke invloed. Met zanger/gitarist Kevin Heybourne nog altijd aan het roer stonden de Britten afgelopen woensdag in de Muziekgieterij, als onderdeel van een ‘double bill’ met Lucifer. Een logische match in meer dan één opzicht, want voordat Angel Witch werd opgericht, zaten de leden in een bandje dat ook al Lucifer heette. Bekijk hier de foto’s die Tiffany Peters in Maastricht maakte!

Angel Witch/Lucifer in Muziekgieterij, Maastricht

Gezien op woensdag 7 februari 2024

Foto’s door Tiffany Peters