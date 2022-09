Arcade Fire in Ziggo Dome (fotoverslag)

Voor het eerst sinds de show in een lang niet uitverkocht Ahoy in 2018 trad Arcade Fire gisteravond weer op in Nederland. Het concert in Ziggo Dome maakte deel uit van de tour ter promotie van het meest recente album WE, dat afgelopen mei verscheen. De Canadese indieband had er duidelijk zin in en dankzij het lage podium werd in de grote Amsterdamse zaal de sfeer van een clubshow gecreëerd. Bekijk hierboven de foto’s van Anne-Marie Kok!

Arcade Fire in Ziggo Dome, Amsterdam

Gezien op woensdag 28 september 2022

Foto’s door Anne-Marie Kok