Best Kept Secret 2026 (fotoverslag)

Dat Best Kept Secret een van de leukste festivals van de Benelux is, is al lang niet meer zo’n heel goed bewaard geheim. De organisatie kan zelfs terugblikken op de meest succesvolle editie ooit; niet eerder raakte het driedaagse evenement in Hilvarenbeek volledig uitverkocht, met 30.000 bezoekers per dag. Voor BKS 2026 waren dan ook drie ijzersterke headliners gestrikt (Jack White, Nick Cave And The Bad Seeds en Gorillaz) en op het affiche prijkten verder uiteenlopende publiekstrekkers als Wolf Alice, De La Soul, Merol, Aldous Harding, Sudan Archives, Curtis Harding, Mac DeMarco en Ethel Cain. Bekijk hierboven de prachtige foto’s van onze fotograaf Kim Balster!

Best Kept Secret

Gezien op 12, 13 en 14 juni 2026 in Hilvarenbeek

Foto’s door Kim Balster

Meer lezen over Nick Cave And The Bad Seeds? Bekijk hier Lust For Life 161, met een coverstory over de band!