Cigarettes After Sex in Ziggo Dome (live-recensie)

Tegen elkaar aangeplakte koppeltjes, meiden met pikzwart geverfd haar en iemand die een peuk opsteekt op de vloer van de Ziggo Dome. Op maandagavond staat de Amerikaanse dreampopband Cigarettes After Sex in Amsterdam om de zaal te betoveren met mijmerende liefdesliedjes omlijnd met een vleugje ennui.

Al sinds de eerste ep uit 2012 stopt zanger en gitarist Greg Gonzalez zijn liefdesverdriet en prangende verlangen in zijn muziek. Het titelloze debuutalbum van de band uit 2017 viel dan ook al snel goed in de smaak bij het grote publiek: de film noir-esthetiek en zwoele stem van Gonzalez maakten dat Cigarettes After Sex-nummers zich onderscheidden van andere honingzoete liefdesballads. Dit jaar kwam CAS met een derde plaat, X’s getiteld, een album dat stiekem niet zoveel verschilt van de twee voorgangers. Dat vinden fans echter niet zo erg, zo blijkt uit een afgeladen Ziggo Dome en een bijna uitverkochte wereldtournee.

Nonchalant

Om vijf over negen, twintig minuten later dan gepland, wordt er een blikje geopend in de microfoon en verschijnen de drie heren op het podium. De nonchalante Gonzalez staat in het midden, compleet met zonnebril en leren jasje. Er wordt afgetrapt met een van de populairste nummers van het nieuwe album, titeltrack X’s. Er verschijnt een dikke mistbank op het podium die tijdens de tweede song You’re All I Want de zaal in drijft. Het nieuwe album laat de band veelal links liggen, in totaal horen we maar drie nummers van X’s. De titeltrack, Dark Vacay en Tejano Blue krijgen een plekje op de setlist.

Fanfavoriet

Het is vrij duidelijk waarom er is besloten om het nieuwe album grotendeels achterwege te laten: het publiek begint pas écht hard mee te zingen en enthousiast te worden bij de oudere nummers. Publieksfavorieten Nothing’s Gonna Hurt You Baby, Sunsetz en Sweet worden als gospelsongs onthaald, terwijl de wat minder bekende nummers mensen simpelweg met gesloten ogen laten genieten.

Gonzalez ontfermt zich gedurende de avond met zorg over zijn fans. Tweemaal legt hij de show stil omdat er iemand onwel wordt in de buurt van de eerste rij. De eerste keer wordt het probleem snel opgelost, de tweede keer duurt het wat langer en hangt er een afwachtende stilte in de zaal. Wanneer de band een duimpje omhoog krijgt van een beveiliger wordt op het podium abrupt het volgende nummer Falling In Love ingezet. Daarna worden we gelijk verrast met Neon Moon, een cover van het gelijknamige Brooks & Dunn-lied. Cigarettes After Sex deinst niet terug voor een cover van een concullega: zo bracht de band vorig jaar nog een gevoeligere versie van Motion Picture Soundtrack van Radiohead uit.

Knuffeltrance

De hele avond klinken de liedjes op het podium bijna identiek aan de versies die thuis te beluisteren zijn, maar tijdens Dreaming Of You lijken de heren op het podium even uit hun comfortzone te stappen. Met een flitsende donderwolk op de achtergrond dikt Gonzalez de gitaren die in de originele versie wat verder weg klinken goed aan, wat de intensiteit van het nummer flink omhoog schroeft. Zelf blijft hij echter beheerst, zijn fluisterstem onveranderd. Deze onverwachte combinatie maakt het publiek laaiend enthousiast. Even wordt de Ziggo Dome wakker geschud uit de knuffeltrance die CAS teweeg heeft gebracht.

Na Dreaming Of You kondigt Gonzalez het ‘laatste’ nummer aan, de populairste song Apocalypse. Tijdens het laatste refrein slaakt het publiek een zucht van verwondering wanneer de veelbelovende discobal, die de oplettende concertbezoeker waarschijnlijk al wel was opgevallen, naar beneden zakt. Het sluit de avond perfect af, vandaar dat het ook niet vreemd is dat veel bezoekers het minder populaire encore-nummer Opera House laten voor wat het is. Hoewel het prachtig klinkt, loopt de zaal langzaam leeg. Vlak voor zijn vertrek deelt Gonzalez nog wat plectrums uit aan de fans op de eerste rij, met dezelfde rustige uitstraling waarmee hij zijn publiek op deze maandagavond heeft ingepakt. Een echte charmeur in hart, nieren en songteksten.

Cigarettes After Sex in Ziggo Dome, Amsterdam

Gezien op maandag 28 oktober 2024

Foto’s door Tineke Klamer