Dauwpop 2026 (fotoverslag)

Wat in 1995 begon als een kleinschalig festival dat ook in de jaren daarna traditiegetrouw op Hemelvaartsdag werd georganiseerd, is inmiddels een tweedaags evenement dat zomaar een paar weekjes na die feestdag kan plaatsvinden. Wat al die jaren wel hetzelfde bleef op Dauwpop: de fantastische sfeer en de brede programmering waarbij de organisatie altijd oog heeft voor de betere pop- en rockmuziek van toen en nu.

Tijdens de dertigste editie kon je afgelopen vrijdag bijvoorbeeld fijn dansen in de modder bij punkband L.A. Sagne en even opdrogen bij Son Mieux, om de volgende dag met frisse energie de moshpit in te duiken bij technopunkers Fat Dog en je te realiseren dat de hits van Sugababes stiekem leuker waren dan je je herinnerde. En zoals altijd zette ook de grote publiekstrekker Skunk Anansie een toffe show neer tijdens deze dertigste Dauwpop, waar sommige festivalgangers de capriolen van de charismatische frontvrouw Skin van wel héél dichtbij mochten ervaren. Bekijk hierboven de foto’s van onze fotograaf Tineke Klamer!

Dauwpop 2026

Gezien op vrijdag 29 en zaterdag 30 mei 2026

Foto’s door Tineke Klamer