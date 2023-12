Extreme in Melkweg (live-recensie)

Extreme, de hardrockband rond frontman Gary Cherone en gitarist Nuno Bettencourt, bracht afgelopen jaar de zesde studioplaat Six uit. Vriend en vijand waren na een albumloze periode van vijftien jaar onder de indruk van de plaat. Als onderdeel van de bijbehorende tour stond de groep uit Boston dinsdagavond in een uitverkochte Melkweg in Amsterdam. Wisten de vier heren de imposante comeback live een waardig vervolg te geven?

Het door The Last Internationale uit New York opgewarmde publiek heeft er in ieder geval zin in en wordt direct getrakteerd op twee nummers van het succesalbum Pornograffitti uit 1990, namelijk It(’s A Monster) en Decadence Dance. De mix van funk en hardrock was destijds een sensatie en kent tegenwoordig nog voldoende liefhebbers om een zaal als Melkweg tot de laatste plek te vullen.

De fit ogende Cherone (getooid met een bandana) heeft nog altijd de krachtige stem om zich door een energiek nummer als #Rebel heen te kunnen slaan, maar de 62-jarige Amerikaan heeft – zo blijkt later – soms best wel moeite om rustigere nummers op een overtuigende wijze te zingen. Bovendien is Cherone niet zo’n spreker, de verhaaltjes tussendoor laat hij daarom over aan zijn kompaan Bettencourt, die dit uitstekend en met veel humor doet. Zo vraagt hij midden in een blokje nummers van het debuutalbum of er ook fans aanwezig zijn die de band al sinds de begintijd volgen. Velen steken hun hand op, maar een aantal valt door de mand: ‘Since the nineties? Bullshit, not born yet…’. En voor degenen die Extreme voor de eerste keer live zien heeft Bettencourt een vraag: ‘What the fuck were you waiting for?’

Eeuwig jong



Voor de release van Six zei Bettencourt dat hij het gitaarspelen in de geest van Eddie Van Halen levend wil houden en dat is in Amsterdam wel duidelijk, want met zijn flitsende spel is de eeuwig jong blijvende gitarist (inmiddels 57 jaar) de ster van de show en hij krijgt vanavond uitgebreid de tijd om zijn kwaliteiten te tonen. De bas van Pat Badger en de drums van Kevin Figueiredo vormen daarbij de solide basis van Extreme. De setlist kent weinig verrassingen: het grootste gedeelte bestaat uit nummers van de eerder genoemde albums Six en Pornograffitti. Een nummer van deze laatste plaat is een van de hoogtepunten van de show, namelijk het door Cherone perfect gezongen Hole Hearted. Bettencourt heeft een fraaie hoed op en speelt op een akoestische gitaar en Figueiredo zit bij dit nummer niet achter zijn drumstel, maar staat op het podium achter een kleinere versie daarvan.

Dat Extreme is beïnvloed door bands als The Beatles en Led Zeppelin komt tot uiting in de muziek van de Amerikanen, maar de liefde voor Queen komt ook naar voren door het spelen van een tweetal intro’s: We Will Rock You bij Play With Me en Fat Bottomed Girls voorafgaande aan Banshee. Als er al mensen aanwezig zijn die niet veel kennis hebben van Extreme, zullen ze in elk geval wel één liedje herkennen, want de monsterhit More Than Words mag natuurlijk niet ontbreken. Alleen Cherone en Bettencourt met slechts een akoestische gitaar op het podium. Ze worden massaal begeleid door het enthousiaste publiek in de Melkweg. Als echte frontman bespeelt Cherone de fans, maar ze hebben maar weinig aansporing nodig om mee te zingen.

Oogje in het zeil

Nadat er op verzoek van Bettencourt in het Nederlands is gezongen voor een jarige en de gitarist zich als geboren Portugees verbaast over de lengte van ‘the Dutch’ (‘What’s in the water in the Netherlands?’) is de band toe aan het laatste gedeelte van het concert. De gorilla die de hoes van Six siert heeft de hele avond op de achtergrond een oogje in het zeil gehouden en Bokito houdt ook bij de toegiften iedereen scherp in de gaten.

Na de combinatie Small Town Beautiful en Song For Love wordt dan eindelijk zijn favoriete nummer Rise gespeeld, waarmee de avond op een waardige manier wordt afgesloten. Gezien de opkomst in Amsterdam is het de band aan te raden om bij een volgende tour een grotere concertzaal in ons land te boeken. De mannen verdienen het, want zes jaar na de vorige show in Nederland markeerde dit optreden in de Melkweg een triomfantelijke terugkeer van een geweldige liveband.

Extreme in de Melkweg, Amsterdam

Gezien op dinsdag 12 december 2023

Foto: earMUSIC / Jesse Lirola