Een optreden van popicoon Kim Wilde is altijd een feest, maar gisteren viel er in TivoliVredenburg daadwerkelijk iets te vieren. Een dag eerder is de zangeres namelijk 61 jaar geworden! En aangezien de show in het teken stond van haar Greatest Hits, kon de avond natuurlijk niet meer stuk. Bekijk hierboven de foto’s van onze fotograaf Ans van Heck.

Kim Wilde in TivoliVredenburg

Gezien op zaterdag 19 november 2022

Foto’s door Ans van Heck