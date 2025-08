Little Feat in TivoliVredenburg (live-recensie)

‘Geen Lowell George, geen Little Feat’. Het is sleets commentaar dat anno 2025 nog altijd regelmatig naar de Amerikaanse band geslingerd wordt. En dat terwijl de gitarist/zanger al 46 jaar geleden overleed en de huidige bezetting onlangs bewees nog uitstekend nieuw materiaal toe te kunnen voegen aan een legendarisch oeuvre. Maar ja, ‘time loves a hero’, zoals de heren zelf ooit zongen. In TivoliVredenburg werd Lowell natuurlijk gemist, maar Feat-fanaten die zich daarbij neer konden leggen, zagen een stel fenomenaal op elkaar ingespeelde rasmuzikanten. Ook al moesten ze het doen met nóg een oudgediende minder…

Lowell George (1945-1979) was min of meer voor Little Feat wat Jerry Garcia voor Grateful Dead was: het boegbeeld van een rockgroep waarvoor hij veel van de – maar zeker niet alle – geliefde songs schreef en zong. Net als Garcia bepaalde George bovendien voor een belangrijk deel de bandsound met zijn bewierookte gitaarspel. Maar waar Grateful Dead er na Garcia’s dood mee stopte (althans, onder die naam), besloot Little Feat een vervolg te geven aan een verhaal dat jarenlang afgesloten leek. Met succes: het album Let It Roll (1988) werd een van de bestverkopende in het oeuvre van de verrukkelijk veelzijdige band.

Inmiddels bestaat Little Feat dus al veel langer zónder dan met Lowell George en sinds die eighties-comeback moest mede-oprichter Bill Payne helaas afscheid nemen van meer oudgedienden: de originele drummer Richie Hayward overleed in 2010, de eveneens belangrijke gitarist/zanger Paul Barrere in 2019. Laatstgenoemde werd vervangen door de relatief jonge Scott Sharrard (48), die eerder al deel uitmaakte van de soloband van Gregg Allman. Aan de zijde van die legendarische Allman Brother speelde de gitarist tien jaar geleden Paradiso nog plat.

Jeugdige energie

De huidige bezetting, met alleen toetsenist/zanger Payne als oorspronkelijk lid, verraste vorig jaar met de pure bluesplaat Sam’s Place. Op dit eerste Feat-album in twaalf jaar nam Sam Clayton (sinds 1972 percussionist in de band) de leadzang voor zijn rekening, een enkele keer bijgestaan door Bonnie Raitt. Rond de release glunderde Clayton in een interview met Lust For Life: “Met deze line-up is er geen nummer uit het Little Feat-oeuvre dat we niet kunnen spelen. Niet alleen dankzij Scott, maar ook dankzij Tony Leone: een beest op de drums! De nieuwe jongens brengen ook veel energie met zich mee. Voor elke show gaan ze zo’n twaalf kilometer hardlopen. Dan zeg ik altijd: ‘Ren ook maar voor mij, want ik ga dus mooi niet met jullie mee!’”

Veelbelovende woorden, maar laat Sam himself nou schitteren door afwezigheid in TivoliVredenburg! Halverwege de show legt collega Sharrard uit waarom: de tour kwam kennelijk te snel voor Clayton, dus hij bleef deze keer achter in San Diego. Vanavond staat dientengevolge een tot kwintet gereduceerd Little Feat op het podium, met naast Payne bassist Kenny Gradney (die in 1972 bij de groep kwam) en Fred Tackett (sinds 1987 Feat-gitarist) als oudste leden. Niet dat het veel afbreuk doet aan het typische bandgeluid, zo blijkt meteen bij Fat Man In The Bathtub. Helaas verzuipt de zang aanvankelijk een beetje in het geheel, maar gelukkig is het geluid al een stuk beter bij Hate To Lose Your Lovin’, een van de meest aanstekelijke songs op het eerdergenoemde Let It Roll.

Uniek brouwsel

Voor deze eerste Little Feat-show in Nederland sinds 2013 blijkt de Grote Zaal van TivoliVredenburg heel aardig volgestroomd; een goede zitplaats is bij aanvang lastig te vinden. De meeste bezoekers hadden de band – mét Lowell! – wellicht nog kunnen zien tijdens Pinkpop 1976, waardoor de hier en daar ook aanwezige jongere liefhebbers des te meer opvallen. Mensen die nog niet eens geboren waren toen Let It Roll uitkwam, maar die zich niettemin gewillig laten meevoeren door dat unieke brouwsel van rock, blues, country en aanverwante genres.

Rock & roll houdt je jong, beweert Payne voorafgaand aan Oh Atlanta, en die wijze woorden sluiten mooi aan bij het eerder aangehaalde citaat van Clayton. Op het eerder dit jaar verschenen nieuwste album Strike Up The Band klinkt Little Feat dan ook bepaald niet als een stel uitgebluste rockveteranen. Terecht dus dat maar liefst vier songs van die plaat de setlist van vanavond haalden, inclusief het stemmige, mede door Grateful Dead-tekstschrijver Robert Hunter gepende Bluegrass Pines. Een prachtig nummer, aangekleed met het mandolinespel van Tackett. Ook songs als 4 Days Of Heaven 3 Days Of Work en het lichtvoetige Too High To Cut My Hair (waarbij de gromzang van Clayton gemist wordt) ademen volledig de spirit van het klassieke Little Feat.

Gemiste oud-leden

Tussen de nummers door spreken de bandleden de zaal niet heel vaak toe, maar Sharrard staat nog wel even stil bij de oud-leden die er niet meer bij kunnen zijn: Lowell George, Richie Hayward en Paul Barrere. De oorspronkelijke bassist Roy Estrada blijft onvermeld – hij leeft immers nog, al zit hij in de bak wegens seksueel misbruik van een minderjarige. Dat feit wierp enige schaduw over de Little Feat-geschiedenis, maar doet uiteraard niets af aan de kwaliteit van de vroege albums waar Estrada op meespeelde. Lowell George wordt vanavond nog het meest gemist tijdens Long Distance Love. De band voert deze ballad van The Last Record Album (1975) prima uit, maar Sharrard mist de lome manier van zingen die George zo kenmerkte.

Elders pakt de afwisseling tussen de zangpartijen van Sharrard, Payne en Leone goed uit, en tijdens de grootste klassieker Willin’ – tevens bekend van Linda Ronstadt – neemt het publiek het refrein moeiteloos van ze over. Toch imponeert Little Feat vooral op instrumentaal vlak. De groove die het vijftal lang vasthoudt in Spanish Moon is er een om koude rillingen van te krijgen; hier komen de mannen bewonderenswaardig dicht in de buurt van de spectaculaire band die je hoort op live-albums als Waiting For Columbus en de (inmiddels ook officieel uitgebrachte) bootleg Electrif Lycanthrope. En vooral hier bewijst Tony Leone het gelijk van Clayton: de man is inderdaad een beest op de drums.

Komen en gaan

Ook tijdens een flink uitgerekt Dixie Chicken ontneemt het samenspel tussen deze rasmuzikanten je minutenlang de adem. Halverwege de jam zetten Sharrard en Tackett hun gitaren neer en wandelen ze van het podium. Bassist Gradney doet even later hetzelfde en gaat onderuitgezakt naast het drumstel van collega Leone zitten, die onverstoord het ritme in stand houdt. Sharrard en Tackett keren terug, waarna Payne even een pauze achter de coulissen gegund wordt. Het tafereel is misschien ook wel een beetje representatief voor de ontwikkeling van Little Feat door de jaren heen: muzikanten kwamen en gingen, maar de sound en de kracht van deze onvergelijkbare band staan anno 2025 nog fier overeind. Zelfs met nóg een oudgediende minder.

Little Feat in TivoliVredenburg, Utrecht

Gezien op donderdag 31 juli 2025

Foto’s door Ans van Heck