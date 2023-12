Living Colour in Muziekgieterij (fotoverslag)

Mede dankzij de support van niemand minder dan Mick Jagger werd Living Colour eind jaren tachtig een instant succes. Het deels door de Stones-frontman geproduceerde debuut Vivid (1988) bracht hits voort als Cult Of Personality en Glamour Boys. Ook in de eerste helft van de jaren negentig bleef de heavy funkrock van het viertal aanslaan bij een groot publiek, getuige successen als Love Rears Its Ugly Head. De hoogtijdagen van de groep waren dan ook in die periode, maar op 6 december bewees Living Colour in een behoorlijk volgepakte Muziekgieterij nog altijd garant te staan voor een spetterende show. De soulvolle uithalen van Corey Glover en de stormachtige gitaarpartijen van Vernon Reid bleken nog niets van hun (zeggings)kracht verloren te hebben. Bekijk hier de foto’s van Tiffany Peters!

Living Colour in Muziekgieterij, Maastricht

Gezien op woensdag 6 december 2023

Foto’s door Tiffany Peters