Michael Schenker in Muziekgieterij (fotoverslag)

Michael Schenker speelde een poosje bij Scorpions en richtte later zijn eigen Michael Schenker Group op, maar voor veel hardrockfanaten was de Duitse meestergitarist toch op zijn allerbest bij UFO. Dat de man zelf trots is op zijn werk uit die tijd bleek wel toen hij vorig jaar zijn album My Years With UFO uitbracht. Ook tijdens zijn huidige tour onder dezelfde titel steekt Schenker hardrockklassiekers als Rock Bottom en Doctor Doctor in een nieuw jasje, zoals afgelopen vrijdag in de Muziekgieterij in Maastricht. De shows hebben overigens een Nederlands tintje, want niemand minder dan Barend Courbois (o.a. Vengeance) speelt tegenwoordig bas in Schenkers band! Bekijk de foto’s van onze fotograaf Tiffany Peters hierboven.

Michael Schenker in Muziekgieterij, Maastricht

Gezien op vrijdag 25 april 2025

Foto’s door Femme von Steel