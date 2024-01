Navarone in Doornroosje (fotoverslag)

Trouwe Lust For Life-lezers hebben ze in de afgelopen twaalf jaar regelmatig voorbij zien komen in het blad: de Nijmeegse rockers van Navarone. Een zoektocht in ons archief leert dat we de band in LFL027 voor het eerst uitlichtten, kort na de release van het debuutalbum A Darker Shade Of White (2012). Sindsdien verschenen nog vier goed ontvangen langspelers, maakten de heren indruk in het programma The Voice Of Holland en in 2022 schitterden ze nog op Pinkpop. Vijftien jaar na de oprichting besloten ze er echter een punt achter te zetten, zo werd afgelopen zomer bekendgemaakt. Maar Navarone is ‘going out with a bang’, in de vorm van drie uitverkochte afscheidsshows in Doornroosje. Fotograaf Cristel Brouwer was voor ons aanwezig bij de allerlaatste daarvan, op vrijdag 5 januari. Bedankt voor de mooie jaren, mannen!

Navarone in Doornroosje, Nijmegen

Gezien op vrijdag 5 januari 2024

Foto’s door Cristel Brouwer