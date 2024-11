Phil Campbell And The Bastard Sons in Muziekgieterij (fotoverslag)

Het is verdrietig om te beseffen dat niemand nog in leven is van de klassieke line-up die legendarische Motörhead-albums als Overkill en Ace Of Spades inspeelde. Gelukkig houdt gitarist Phil “Wizzö” Campbell, die van 1984 tot het einde in 2015 aan Lemmy’s zijde stond, de rock & roll-spirit van de band nog altijd levend met zijn eigen formatie Phil Campbell And The Bastard Sons. Een ware familieaangelegenheid, want in deze groep wordt hij bijgestaan door onder anderen zijn drie zoons Todd, Tyla en Dane. Op vrijdag 22 november stonden ze in de Muziekgieterij, Maastricht, waar uiteraard ook de nodige onverslijtbare knallers van Phils voormalige bandje voorbijkwamen. Bekijk hierboven de foto’s van onze fotograaf Tiffany Peters!

Phil Campbell And The Bastard Sons in Muziekgieterij, Maastricht

Gezien op vrijdag 22 november

Foto’s door Tiffany Peters