Rufus Wainwright & Residentie Orkest in TivoliVredenburg (fotoverslag)

“Ik moet leren iets saaier te worden”, aldus Rufus Wainwright in de huidige editie van Lust For Life. Weinig muzikanten hebben zo’n gevarieerd oeuvre als de Amerikaans-Canadese singer-songwriter: naast zijn ‘reguliere’ popplaten maakte hij ook indruk met bijvoorbeeld Shakespeare-sonnetten en uitvoeringen van het werk van Kurt Weill (onlangs verscheen het album I’m A Stranger Here Myself: Wainwright Does Weill). Afgelopen zaterdag werd zijn veelzijdigheid nog eens onderstreept in TivoliVredenburg. In de Grote Zaal bundelde Wainwright zijn krachten met het Residentie Orkest en werd hij tevens bijgestaan door sopraan Danielle de Niese en ‘special guest’ Carice van Houten. Bekijk hierboven de foto’s van onze fotograaf Ans van Heck!

Rufus Wainwright & Residentie Orkest in TivoliVredenburg, Utrecht

Gezien op zaterdag 17 januari 2026

Foto’s door Ans van Heck

