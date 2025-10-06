Sigur Rós in Carré (fotoverslag)

Sigur Rós vierde onlangs het twintigjarig jubileum van Takk… met een fraaie heruitgave. Terecht, want die plaat behoort tot het meest gevierde werk van de IJslandse postrockformatie. Dat die hoogtijdagen zeker nog niet achter Jónsi en de zijnen liggen, bewijst het nieuwste album ÁTTA (2023), dat gisteravond uiteraard ruim aan bod kwam tijdens het eerste van drie concerten in Koninklijk Theater Carré.

De shows zijn voor fans de laatste kans om Sigur Rós te zien optreden met een orkest. Specifiek voor deze wereldtournee werkt de band namelijk samen met lokale ensembles en voor Nederland viel de keuze op het Groningse Noordpool Orkest. In een uitverkocht Carré werd de muziek kracht bijgezet door sfeervolle belichting (die een extra grote uitdaging vormde voor onze fotograaf, maar dat terzijde). Bekijk hierboven de foto’s van het prachtige concert van zondagavond en lees de uitgebreide recensie van de Takk…-heruitgave in de aankomende Lust For Life!

Sigur Rós in Koninklijk Theater Carré, Amsterdam

Gezien op zondag 5 oktober 2025

Foto’s door Ans van Heck