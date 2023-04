The Rock Orchestra in MECC (fotoverslag)

Van Led Zeppelin en AC/DC tot Linkin Park en Muse: afgelopen zaterdag kwamen hits van deze en andere rockgiganten samen in MECC Maastricht. Daar speelde namelijk The Rock Orchestra, een dertienkoppig orkest met muzikanten die eerder o.a. Paul Weller en Quincy Jones begeleidden. Onze fotograaf Tiffany Peters was erbij om dit eerbetoon aan rockmuziek van vroeger en nu vast te leggen; een spektakel dat compleet werd gemaakt met prachtige maskers, talloze kaarsen en headbangende poppen! Bekijk hierboven de foto’s.

The Rock Orchestra in MECC, Maastricht

Gezien op zaterdag 15 april 2023

Foto’s door Tiffany Peters