Zach Bryan in Philips Stadion (fotoverslag)

Country lijkt de laatste jaren populairder dan ooit in Nederland. Volgende maand staat Luke Combs in de Johan Cruijff ArenA en gisteravond was het de eer aan Zach Bryan om een ander stadion plat te spelen: het Philips Stadion in Eindhoven. De man die in 2023 een Amerikaanse nummer 1-hit scoorde met het bloedmooie I Remember Everything (een duet met Kacey Musgraves) nam singer-songwriter Ben Howard mee als support act. Mooi weer bracht hij helaas niet mee, want het plensde flink boven Eindhoven. Dat leverde echter wel sfeervolle beelden op. Bekijk hierboven de foto’s van onze fotograaf Kim Balster!

Zach Bryan in Philips Stadion, Eindhoven

Gezien op dinsdag 9 juni 2026

Foto’s door Kim Balster