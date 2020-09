Mysterieus filmpje voedt geruchten over nieuw album AC/DC

Het lijkt er sterk op dat AC/DC binnenkort met een aankondiging komt. Nadat onlangs al foto’s uitlekten van (vermoedelijk) nieuwe opnames heeft de band nu ook een mysterieus filmpje geplaatst op social media.

Sinds Rock Or Bust (2014) is er geen nieuw werk van AC/DC meer verschenen. Voor dat album en de bijbehorende wereldtournee werd gitarist Malcolm Young – die aan dementie leed en in 2017 stierf – vervangen door neef Stevie. Kort voor de tour moest drummer Phil Rudd vervolgens plaatsmaken voor Chris Slade, na een arrestatie op verdenking van onder meer doodsbedreiging. Alsof dat nog niet genoeg bezettingswisselingen waren, nam Guns N’ Roses-frontman Axl Rose halverwege de concertreeks de plek in van zanger Brian Johnson, die moest afhaken wegens gehoorproblemen.

Sindsdien doken er geruchten op over een nieuw album en volgens een Braziliaanse fansite zouden foto’s op de officiële AC/DC-website (inmiddels weer verwijderd) aantonen dat er iets nieuws op komst is. Daarop zijn Stevie Young en de teruggekeerde Phil Rudd kennelijk te zien tijdens de opnames van een videoclip. Volgens eerdere verhalen zou ook Brian Johnson zich weer bij zijn bandmaten gevoegd hebben. Vorig jaar vertelde Chris Slade echter aan Lust For Life: “Er zijn altijd geruchten en sommige daarvan zijn bespottelijk, maar dat krijg je nu eenmaal als je de grootste band ter wereld bent. Mensen bedenken zelfs hun eigen ‘fake news’, om even een Trump-term te gebruiken. ‘Oh kijk, op deze foto staan ze samen bij een studio’, zeggen ze dan, terwijl die foto vijftien jaar oud blijkt te zijn.”

Een nieuw filmpje op de Instagram- en Facebookpagina’s van AC/DC, met daarin de bliksemschicht uit het logo van de band, lijkt echter te suggereren dat er deze keer toch echt iets op komst is…

Foto: Mitchell Giebels