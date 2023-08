Whitesnake-gitarist Bernie Marsden overleden (nieuws)

Bluesrockgitarist Bernie Marsden is op 72-jarige leeftijd overleden, zo werd vandaag bekendgemaakt op zijn Facebookpagina. De Brit maakte jarenlang deel uit van Whitesnake en samen met zanger David Coverdale schreef hij enkele van de bekendste nummers van die band, waaronder Here I Go Again en Fool For Your Loving.

Voordat hij David Coverdale ontmoette en samen met hem Whitesnake oprichtte, speelde Marsden al bij o.a. de hardrockformatie UFO en de groep Paice Ashton Lord. Tussen 1978 en 1982 nam hij samen met Micky Moody de gitaarpartijen voor zijn rekening in Coverdale’s nieuwe band. Dat leverde succesvolle albums op als Ready An’ Willing en Live… In The Heart Of The City. “Ik heb een geweldige tijd bij Whitesnake gehad en de meest dierbare herinneringen bewaar ik aan Ready An’ Willing”, vertelde Marsden in 2014 in een interview met Lust For Life. “We vonden daarop ons echte geluid, dat ook nog eens onze doorbraak opleverde. Opeens lag de wereld aan onze voeten.”

Niet het juiste haar

De sound van Whitesnake neigde in die tijd nog meer naar bluesrock dan naar de commerciële hardrock waarmee de band later in de jaren tachtig nog grotere successen boekte. “Ik had ook niet meer het juiste haar voor Whitesnake in die dagen. Mijn coupe was nog steeds puur jaren zeventig”, lachte de gitarist toen Lust For Life hem dit jaar nogmaals sprak voor LFL129. De hevig door o.a. Peter Green en Eric Clapton beïnvloede gitarist verliet Whitesnake in 1982. Maar hoe belangrijk hij was voor de band bleek wel toen latere line-ups grote hits hadden met heropnames van Here I Go Again en Fool For Your Loving. Beide songs werden mede door Marsden geschreven.

Bijna lid van Wings

Nadat hij Whitesnake verliet, werkte Marsden samen met verschillende andere bekende artiesten. Zo is hij te horen op albums van Cozy Powell, Jack Bruce en Joe Bonamassa. Die laatste vertelde in 2020 aan Lust For Life: “Ik ben een Bernie Marsden-fan, altijd al geweest. En niet alleen vanwege Whitesnake. Wist je dat hij ooit gevraagd werd om deel uit te maken van Wings? Hij behoort tot de allerbeste.” Marsden nam ook verschillende soloplaten op, waarvan onder meer Shine (2014) op lovende recensies kon rekenen. Naast Bonamassa leverden ook zijn oude Whitesnake-collega’s David Coverdale en Ian Paice gastbijdragen aan dat album.

Marsdens Facebookpagina meldt namens zijn familie dat de gitarist vredig is gestorven, in het bijzijn van zijn vrouw en dochters. “Bernie verloor nooit zijn passie voor muziek en bleef tot het einde nieuwe nummers schrijven en opnemen”, aldus de verklaring. David Coverdale reageerde op social media op het overlijden van zijn ex-collega: “Hij was een oprecht grappige en begaafde man, en ik was vereerd hem te kennen en een podium met hem te mogen delen.”

Foto: Cherry Red Records