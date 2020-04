Bill Withers (81) overleden

Bill Withers is op 81-jarige leeftijd in Los Angeles overleden aan de complicaties van een hartaandoening. Dit heeft zijn familie laten weten aan persbureau Associated Press. Withers is onder meer bekend van hits als Ain’t No Sunshine, Lean On Me en Lovely Day.

De soulzanger schreef vanaf 1971 ook hits als Use Me en Just The Two Of Us, voordat hij in de jaren tachtig stopte met muziek maken. Hij koos bewust voor een leven uit de schijnwerpers. In zijn korte muzikale carrière bracht hij in totaal acht studioalbums uit en won hij drie Grammy Awards. In 2015 werd de zanger opgenomen in de Rock And Roll Hall Of Fame.

Withers was getrouwd met Marcia Johnson en samen hadden zij twee kinderen. “We zijn kapot van het verlies van onze geliefde en toegewijde echtgenoot en vader. Hij was iemand die op zichzelf was en die mensen wereldwijd met elkaar probeerde te verbinden met zijn poëzie en muziek”, aldus zijn nabestaanden. “We hopen dat zijn muziek in deze moeilijke tijd steun en vermaak kan bieden.”

Het nummer Lean On Me wordt gezien als een troostrijk nummer tijdens de coronacrisis. Op verschillende plekken op de wereld werd Lean On Me gezongen om de mensen in de vitale beroepen te steunen.

Foto: Annulla (CC BY-SA 2.0)