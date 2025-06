Brian Wilson (82) overleden

Brian Wilson, een van de belangrijkste muzikanten uit de popgeschiedenis, is op 82-jarige leeftijd overleden. Dat maakte zijn familie bekend in een verklaring op social media. De Amerikaanse zanger, toetsenist en componist gold als het brein achter The Beach Boys, was verantwoordelijk voor een aantal van de mooiste melodieën en producties van de twintigste eeuw en beïnvloedde talloze artiesten – waaronder The Beatles.

Wilson vormde begin jaren zestig een band met zijn broers Dennis en Carl, onder de naam The Pendletones. Ook Brians neef Mike Love en Al Jardine maakten deel uit van de formatie die al snel bekend kwam te staan als The Beach Boys. Aanvankelijk zongen zij vooral over surfen en gave auto’s (o.a. in Surfin’ U.S.A. en Little Deuce Coupe), maar Brian Wilson ontwikkelde zich razendsnel als componist, zo bleek wel op het revolutionaire album Pet Sounds (1966). Voor die lp, met onder meer de evergreen God Only Knows, was de componist beïnvloed door The Beatles’ Rubber Soul, maar de plaat van The Beach Boys bleek juist weer van invloed op The Fab Four. Paul McCartney noemde God Only Knows zelfs zijn favoriete lied aller tijden.

“Het album betekent nog steeds veel voor me”, vertelde Brian Wilson vijftig jaar na de release van Pet Sounds aan Lust For Life. “Ik geniet er ook nog steeds van om de nummers te spelen tijdens concerten. Het brengt herinneringen aan toen naar boven. Ik genoot ervan om met The Wrecking Crew in de studio te zitten, ook al was het zwaar werk. Het maken van God Only Knows blijft mijn mooiste herinnering, want dat ging verrassend snel. Het was binnen een uur geschreven. Dat nummer is ook mijn favoriete onderdeel van Pet Sounds.”

Smile

Al even legendarisch als Pet Sounds is de beoogde opvolger Smile, die Wilson echter niet voltooide (pas in 2004 bracht hij alsnog een versie van het mythische album uit, onder eigen naam). Hij worstelde met psychische problemen en tot halverwege de jaren zeventig werd zijn rol in de band steeds kleiner. Wilson maakte een artistieke comeback met zijn album Brian Wilson (1988) en sindsdien leverde hij nog een flink aantal soloplaten af. Het laatste album dat hij met The Beach Boys maakte, het goed ontvangen That’s Why God Made The Radio, verscheen in 2012. Twee jaar later was Wilson ook het onderwerp van de veelgeprezen biopic Love & Mercy, waarin Paul Dano en John Cusack te zien zijn als het getroebleerde popgenie.

In 2015 sprak Lust For Life met de muzikant, naar aanleiding van zijn toen recente soloplaat No Pier Pressure. “Ik voel me bevrijd”, vertelde Wilson destijds in LFL050. “Heel lang was ik zwak en afhankelijk. Het was voor mij heel belangrijk om goedkeuring te krijgen. Bevestiging van mijn vader, of van mijn broers. Later van mensen van mijn platenmaatschappij. Daar werd ik gek van. Letterlijk. Ik ging rare dingen doen. Het is nu allemaal voorbij. Ik heb een vrouw en kinderen. Ik ben gelukkig, en voel inderdaad geen druk meer. Daardoor kan ik mij weer volledig op de muziek richten. Om mij daar volledig aan over te kunnen geven, heb ik die vrijheid en die rust nodig. En het vertrouwen van de mensen om mij heen. Ik heb mijn hele leven verlangd naar zo’n situatie. Nu heb ik die eindelijk bereikt.”

Een doodsoorzaak werd niet genoemd in het bericht dat zijn familie vandaag op social media plaatste. Begin vorig jaar is wel bekendgemaakt dat Wilson aan dementie leed.

Foto: Universal Music