Burt Bacharach (94) overleden (nieuws)

Burt Bacharach is gisteren, woensdag 8 februari, overleden, zo maakte zijn publicist Tina Brausam vandaag bekend. De Amerikaanse liedjesschrijver en componist is onder meer bekend van zijn samenwerkingen met Dionne Warwick en Elvis Costello.

Bacharach schreef ook veel nummers voor andere artiesten. Zo was hij samen met tekstschrijver Hal David verantwoordelijk voor onder meer I Say A Little Prayer van Aretha Franklin, (They Long To Be) Close To You van The Carpenters en Raindrops Keep Fallin’ On My Head van B.J. Thomas, dat het duo een Oscar opleverde voor beste originele filmsong dankzij het gebruik ervan in Butch Cassidy And The Sundance Kid (1969). Ook was Bacharach de componist van de musical Lost Horizon.

Bacharach werkte veel samen met Elvis Costello. Op 3 maart verschijnt de luxe compilatie The Songs Of Bacharach & Costello, die onder meer een heruitgave van het album Painted From Memory uit 1998 bevat. De destijds niet op vinyl uitgebrachte plaat is uitgebreid met drie nieuwe opnames.

De met meerdere Oscars en Grammy Awards onderscheiden componist kreeg vier kinderen uit drie van zijn vier huwelijken. Burt Bacharach overleed thuis, het zou gaan om een natuurlijke dood. Hij werd 94 jaar.

Persfoto Burt Bacharach: Universal

