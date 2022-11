C.C.C. Inc. kondigt afscheid aan (nieuws)

Na 56 jaar houdt de legendarische Nederlandse folkgroep C.C.C. Inc. op te bestaan, zo kondigden bandleden Ernst Jansz en Joost Belinfante afgelopen zaterdag aan tijdens het laatste optreden van hun huidige tournee.

Het concert van C.C.C. Inc. op zaterdag 19 november jl. in Burgerweeshuis, Deventer markeert niet alleen het einde van de huidige tournee, maar zal hoogstwaarschijnlijk ook de laatste keer zijn geweest dat het gezelschap samen op het podium stond. Daarmee lijkt er naar 56 jaar een definitief einde te komen aan de band. Al houdt Joost Belinfante graag nog een kleine slag om de arm: “Ik ben al vaak genoeg bij afscheidsconcerten geweest die achteraf gezien helemaal geen afscheidsconcert bleken te zijn”, grapte hij.

C.C.C. Inc. werd in 1966 opgericht en maakte zich vooral begin jaren ’70 legendarisch, onder meer door als enige Nederlandse act op het hoofdpodium van het legendarische Kralingen-festival te spelen. In 1974 werd C.C.C. Inc. ook al opgeheven, maar er bleven daarna sporadisch optredens plaatsvinden. Oerleden Ernst Jansz en Joost Belinfante zouden later belangrijke rollen spelen binnen Doe Maar. Na het overlijden van oorspronkelijk gitarist Jan Kloos in 1998 maakte ook Doe Maar-gitarist Jan Hendriks deel uit van C.C.C. Inc.