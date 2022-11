Earth And Fire-gitarist Chris Koerts (74) overleden (nieuws)

Earth And Fire-gitarist Chris Koerts is op 74-jarige leeftijd overleden. Samen met zijn tweelingbroer Gerard richtte hij de succesvolle Nederlandse band op en als componist was hij medeverantwoordelijk voor klassiekers als Storm And Thunder en Memories.

Earth And Fire brak in 1970 door met de door Golden Earring-gitarist George Kooymans geschreven single Seasons. De progressieve rockgroep met frontvrouw Jerney Kaagman baarde opzien met het conceptalbum Song Of The Marching Children (1971) en scoorde in de loop van de jaren zeventig nog veel meer hits. Drie daarvan (Storm And Thunder, Memories en Weekend) stonden vorig jaar nog in de Radio 2 Top 2000 genoteerd. Weekend bereikte ook de nummer 1-positie in landen als Duitsland en Portugal.

Hoewel Earth And Fire grote successen oogstte met compacte popsongs als Weekend, was Chris Koerts van mening dat het beter was geweest als de band had vastgehouden aan de progressieve rock. De gitarist verliet de groep in 1979 en werd vervangen door Ronnie Meyjes. Onder de naam Earth And Fire Orchestra maakten Chris en Gerard Koerts het instrumentale album Frames (1988). Die plaat werd zeven jaar later gevolgd door Escape.

De echtgenote van Koerts maakte vandaag het nieuws van zijn overlijden bekend. De muzikant werd afgelopen zomer ernstig ziek, zo meldt Omroep West.

