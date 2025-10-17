In memoriam: KISS-gitarist Ace Frehley (1951-2025)

Hij was ‘The Spaceman’ van KISS: Paul Daniel Frehley, de gitarist en zanger die wereldberoemd werd als Ace Frehley. Gisteren overleed hij op 74-jarige leeftijd in Morristown, New Jersey. Hoewel hij al in 1982 uit de Amerikaanse hardrockband stapte en pas jaren later terugkeerde, bleef hij altijd de enige echte gitaarheld van KISS.

“Guitarist wanted with flash and ability”, viel in 1972 te lezen in een advertentie in The Village Voice. De in New York geboren Frehley voelde zich aangesproken en besloot erop te reageren. Zo ontmoette hij de drie mannen met wie hij spoedig wereldberoemd zou worden: Paul Stanley, Gene Simmons en Peter Criss. KISS’ originele bezetting debuteerde in 1974 en brak een jaar later door met de live-dubbelaar Alive! De geschminkte band groeide uit tot een waar fenomeen en net als bij The Beatles werd ieder lid een idool. Zo kwam Frehley bij fans bekend te staan als Space Ace, of The Spaceman.

De verschillende leden waren zo populair dat ze alle vier tegelijk een soloplaat konden uitbrengen, als onderdeel van de KISS-discografie. Die van Frehley (Ace Frehley, 1978) wordt doorgaans gezien als de beste daarvan en leverde de muzikant zelfs nog een solohit op in de Verenigde Staten: een cover van New York Groove. Het nummer, oorspronkelijk van de glamrockgroep Hello, bereikte de dertiende positie in de Billboard Hot 100.

Inspiratie voor andere gitaarhelden

Als gitarist inspireerde Frehley talloze latere gitaarhelden, onder wie Slash (Guns N’ Roses), Mike McCready (Pearl Jam) en Tom Morello (Rage Against The Machine). Maar ook als songwriter en zanger droeg hij bij aan het KISS-repertoire. Zo schreef hij fanfavorieten als Cold Gin, Shock Me en Rocket Ride, en verzorgde hij de leadzang in de Stones-cover 2,000 Man op de millionseller Dynasty (1979).

Door oplopende frictie binnen de band stapte Frehley in 1982 officieel uit de band. Hoewel hij nog wel op de hoesafbeelding van het album Creatures Of The Night uit datzelfde jaar te zien is, speelde hij er niet op mee (hij was al vervangen door gitarist Vinnie Vincent). Drummer Peter Criss was toen ook al een poosje weg. Met zijn nieuwe band Frehley’s Comet bracht Ace verschillende albums uit, tot hij in 1996 toch op het oude KISS-nest terugkeerde. De succesvolle reünie duurde tot 2002, waarna Frehley weer op eigen houtje verderging.

‘Weer de oude’

In de volgende jaren lag Frehley regelmatig overhoop met zijn oud-collega’s Stanley en Simmons: in interviews klonken verwijten over en weer. Toch droegen diezelfde Paul en Gene bij aan latere soloplaten van de gitarist. “De verwijdering ontstond als gevolg van mijn drank- en drugsgebruik, die hem een doorn in het oog waren”, vertelde Ace in Lust For Life 085 over de verrassende gastrol van Simmons op zijn plaat Spaceman (2018). “Ik ben nu bijna twaalf jaar clean. Gene keek het eerst een tijdje aan, maar zal er nu toch echt van overtuigd zijn dat het me menens is. Ik ben weer de oude. En langzaam herstelde zich ook weer het contact. Ik ben daar blij om.”

Enkele edities later, in LFL088, vertelde Frehley dat hij wel oren had naar een reünie van de klassieke KISS-bezetting: “Ik zou heel graag weer een belangrijke rol willen spelen. Ik ben alweer jaren clean. Gene weet dat ook. Ik heb mijn shit weer voor elkaar. Ik heb alleen geen zin in een bijrolletje.” Helaas zou die hereniging er nooit komen. Maar zoals Frehley zelf schreef in zijn autobiografie: “Regrets are a son of a bitch. Thank God I’ve learned to live my life without them.”

‘Eternal rock soldier’

Een officiële doodsoorzaak is niet genoemd, maar eind vorige maand werd wel bekend dat Frehley een lelijke val had gemaakt in zijn studio. Onlangs werd ook een solotournee geannuleerd. In een reactie op het nieuws van de dood van zijn ex-bandmaat schrijft Gene Simmons op X: “Our hearts are broken. Ace has passed on. No one can touch Ace’s legacy. I know he loved the fans. He told me many times. Sadder still, Ace didn’t live long enough to be honored at the Kennedy Center Honors event in December. Ace was the eternal rock soldier. Long may his legacy live on!”

