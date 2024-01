In memoriam: ‘First Lady Of Woodstock’ Melanie (1947-2024)

“Van tevoren verwachtte ik weinig van het hele gebeuren”, vertelde de Amerikaanse singer-songwriter Melanie in Lust For Life over haar optreden op het meest legendarische muziekfestival aller tijden: Woodstock. “Meer dan één liedje zullen de Woodstockers van mij niet gekend hebben.” Dat was na afloop wel anders: ze scoorde wereldwijd grote hits met songs als Beautiful People, Brand New Key en Lay Down (Candles In The Rain). Woensdagavond werd bekend dat ‘The First Lady Of Woodstock’ op 76-jarige leeftijd is overleden.

De in Astoria, New York geboren Melanie Anne Safka trad al op jonge leeftijd op in folkclubs in Greenwich Village. Ze haalde echter ook inspiratie uit het werk van onder anderen Édith Piaf en Blossom Dearie. Nadat ze in 1967 haar toekomstige manager, producer en echtgenoot Peter Schekeryk ontmoette, maakte ze haar eerste opname (Love In My Mind) en hetzelfde jaar nog kreeg ze een platencontract bij het prestigieuze label Columbia.

Op haar tweede album Affectionately Melanie (1969) stond het lied dat haar een eerste grote hit in Nederland bezorgde: Beautiful People (decennia later ook een hit voor Mathilde Santing). “Mij is vaak gevraagd hoe dat zo kon gebeuren, dat Nederlandse succes, maar het antwoord blijf ik je schuldig”, vertelde Melanie in Lust For Life 092. “Ik schrijf het graag toe aan de boodschap van tolerantie en ik zie Nederland als een zeer tolerant land. Het nummer schreef ik naar aanleiding van een stroomstoring in New York. Met een vriendin deelde ik kaarsen uit, terwijl wij zagen hoe een crisis het beste in mensen naar boven haalt. Dat raakte mij en Beautiful People rolde eruit.”

Nummer 1-hit

In augustus 1969 speelde ze Beautiful People ook tijdens Woodstock (een opname is te horen op de dubbel-lp Woodstock Two, 1971). De ervaring op het festival inspireerde haar voor een volgende single: Lay Down (Candles In The Rain). Deze samenwerking met The Edwin Hawkins Singers bezorgde Melanie een top 10-hit in Amerika. In Nederland klom het lied zelfs naar de bovenste positie.

Naast eigen liedjes zong Melanie ook werk van anderen – zo bleek haar versie van The Rolling Stones’ Ruby Tuesday in verschillende landen populair. Haar eerste en enige nummer 1-hit in de Verenigde Staten was echter Brand New Key, wederom een eigen compositie, met een volgens sommigen dubbelzinnige tekst over een meisje op rolschaatsen dat de aandacht van een jongen probeert te trekken. In hetzelfde jaar, 1971, werd Melanie door Billboard uitgeroepen tot bestverkopende vrouwelijke artiest van Amerika.

Warme band met Nederland

Na Brand New Key nam het commerciële succes af, maar ‘The First Lady Of Woodstock’ bleef tot in de huidige eeuw albums opnemen. Ook trad ze nog veel op en was ze regelmatig te zien in Nederland, het land dat haar al vroeg in haar loopbaan opmerkte. Vorig jaar verscheen Safkas boek Lake Days en deze maand nog nam ze een cover op van Nine Inch Nails’ Hurt voor een nieuw album met de titel Second Hand Smoke, zo meldt haar label Cleopatra Records in een persbericht.

Het nieuws van Melanies overlijden werd bekendgemaakt door haar drie kinderen. Het is niet duidelijk waaraan de zangeres overleden is.

Foto: Maddy Miller