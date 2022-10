Rock & roll-legende Jerry Lee Lewis (87) overleden

Rock & roll-pionier Jerry Lee Lewis is overleden. De zanger en pianist met de bijnaam The Killer schreef muziekgeschiedenis met hits als Great Balls Of Fire en Whole Lotta Shakin’ Goin’ On. Lewis was ook controversieel: zo liep zijn reputatie een flinke deuk op nadat hij met zijn dertienjarige nichtje trouwde.

Lewis overleefde alle andere grote namen van de rock & roll-generatie, inclusief de rest van het legendarische Million Dollar Quarter (Elvis Presley, Carl Perkins en Johnny Cash). Hij was dan ook bijzonder lang actief: eind jaren veertig trad de in Ferriday, Louisiana geboren zanger al op. In 1956 deed hij auditie voor het label Sun Records, dat een jaar later zijn twee bekendste songs uitbracht: Whole Lotta Shakin’ Goin’ On en Great Balls Of Fire.

De rock & roll-ster viel onder meer op dankzij zijn intense pianospel en zijn sensationele live-optredens. Zijn loopbaan kwam in gevaar toen bekend werd dat hij met zijn dertienjarige nichtje Myra Gale Brown was getrouwd. Later maakte hij echter een comeback als countryzanger. In 1976 kwam Lewis opnieuw in opspraak nadat hij gearresteerd werd bij Elvis Presley’s huis: hij zou van plan zijn geweest ‘The King’ dood te schieten. Ook verwondde hij een van zijn eigen bandleden (bassist Butch Owens) met een vuurwapen.

Last Man Standing

Tot op hoge leeftijd bleef Lewis albums maken en optreden. Voor zijn drie laatste platen Last Man Standing (2006), Mean Old Man (2010) en Rock & Roll Time (2014) wist hij vele grote namen te strikken, onder wie Mick Jagger, Keith Richards, Bruce Springsteen, Neil Young, Eric Clapton en Willie Nelson. Gezien zijn immense invloed op generaties rockmuzikanten is het niet verrassend dat Lewis in 1986 als een van de eersten werd ingehuldigd in de Rock & Roll Hall Of Fame. Zijn turbulente leven leverde ook een Hollywoodfilm op: Great Balls Of Fire, met Dennis Quaid in de hoofdrol.

Naar aanleiding van zijn album Mean Old Man sprak Lust For Life in 2010 met Lewis. Gevraagd wie van de nieuwe generatie volgens hem de toekomst van de rock & roll was, antwoordde ‘The Killer’ typisch onbescheiden: “Niemand. Dat kan ook niet: zo iemand als ik komt er nooit weer.”

Jerry Lee Lewis is 87 jaar geworden. Een doodsoorzaak is nog niet bekendgemaakt.

