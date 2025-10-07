Kayak-zanger Edward Reekers (68) overleden

Kayak-zanger Edward Reekers is overleden. Naast zijn werk met de Nederlandse symfonische rockband maakte hij ook naam als stemacteur (onder andere voor verschillende nagesynchroniseerde Disneyfilms) en als gastvocalist op albums van Ayreon. In augustus schreef Reekers op Facebook dat hij ongeneeslijk ziek was.

De in Hengelo geboren zanger voegde zich in 1978 bij Kayak, dat toen al een aantal jaren succesvol was. Hij zong onder meer de grootste hit van de band: Ruthless Queen, in 1979 een top 10-hit en nog altijd jaarlijks hoog genoteerd in de Radio 2 Top 2000. Reekers bleef tot 1982 bij Kayak en is te horen op enkele van de meest geliefde lp’s, waaronder Merlin (1981). Pas in 2003 voegde hij zich weer bij zijn oude band, waarmee hij toerde en nieuwe veelgeprezen platen opnam. In 2014 kondigde Reekers echter aan – net als zangeres Cindy Oudshoorn – per 1 januari 2015 uit Kayak te stappen om zich met andere projecten bezig te houden.

Buiten Kayak was Reekers ook te horen als stemacteur in Nederlandse versies van verschillende tv-series en films, zoals Sesamstraat, Pokémon en The Lego Movie. Hij bleef echter ook actief als muzikant, bijvoorbeeld met zijn bijdragen aan albums van het progrockproject Ayreon (o.a. Into The Electric Castle, 1998). Daarnaast nam Reekers meerdere soloplaten op, waarvan de laatste in 2023 verscheen. The Liberty Project bevatte bijdragen van prog-grootheden als Arjen Lucassen (Ayreon) en Genesis-gitarist Steve Hackett.

Muziek als zelftherapie

“Toen ik eraan begon, dacht ik niet dat het ooit zou uitkomen”, vertelde de zanger destijds in Lust For Life Magazine. “Ik dacht: zelftherapie, gewoon voor thuis, klaar. Ik liet dus alles los en hield me er niet mee bezig of een liedje boven de drie minuten wel op de radio gedraaid zou worden.” The Liberty Project werd lovend ontvangen door de muziekpers.

Op 22 augustus dit jaar deelde Reekers het verdrietige nieuws dat er bij hem uitgezaaide longkanker geconstateerd was en dat hij zich terug moest trekken uit het openbare leven. Op Facebook schreef hij: “Ik wil graag al mijn vrienden en fans bedanken voor hun steun en enthousiasme gedurende al die jaren dat ik op het podium mocht staan en mocht doen wat ik het liefste doe: muziek maken.”

Edward Reekers is 68 jaar geworden.