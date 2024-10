Kris Kristofferson (88) overleden (nieuws)

Singer-songwriter en acteur Kris Kristofferson is op 88-jarige leeftijd overleden. De Texaan behoorde tot de grote namen binnen de outlaw-country en won meerdere belangrijke prijzen voor zijn werk, waaronder Grammy Awards en een Golden Globe. Kristofferson schreef onder meer de klassieker Me And Bobby McGee, een nummer 1-hit voor Janis Joplin.

Zelf had Kristofferson ook verschillende hits in de Verenigde Staten, waaronder Lovin’ Her Was Easier (Than Anything I’ll Ever Do Again) in 1971 en Why Me in 1973. Zijn veelgeprezen debuutalbum Kristofferson (1970) bevat een versie van Me And Bobby McGee, een ballad die een jaar later een postume wereldhit werd voor Janis Joplin.

Over de cover van de in 1970 overleden Joplin vertelde Kristofferson in Lust For Life 128: “Ik wilde dolgraag dat ze Me And Bobby McGee zou opnemen, maar wist absoluut niet dat ze dat ook echt van plan was. Ik kwam daar op een heel wrange manier achter. Daags na haar dood zocht ik Paul Rothchild op, de producer van haar postume album. Daar in zijn kantoor hoorde ik haar interpretatie voor het eerst. Ik werd overmand door emotie. Ze legde er zoveel gevoel in. Die passie en hartstocht! Ik weet ook zeker dat ze zich verheugd had op mijn reactie. Op die dag heb ik het nummer niet af kunnen luisteren. Ik ben naar buiten gegaan en heb een paar blokjes rond het studiocomplex gelopen.”

Succes in Hollywood

In de jaren zeventig en tachtig speelde Kristofferson ook in meerdere iconische Hollywoodfilms. Zo kroop hij in de huid van Billy The Kid in Sam Peckinpah’s western Pat Garrett And Billy The Kid (1973), was hij de tegenspeler van Ellen Burstyn in Martin Scorsese’s Alice Doesn’t Live Here Anymore (1974) en voerde hij een sterrencast aan in Heaven’s Gate (1980) van Michael Cimino. Voor zijn rol in A Star Is Born (1976) ontving Kristofferson een Golden Globe in de categorie beste acteur in een musical.

Succes had de zanger ook met de ‘supergroup’ The Highwaymen, die hij halverwege de jaren tachtig oprichtte met countrylegendes Waylon Jennings, Willie Nelson en Johnny Cash. “Johnny was mijn beste vriend”, vertelde Kristofferson in 2006 in Revolver Magazine. “Ik kan nooit uitleggen wat hij voor mij betekend heeft. Hij is de belangrijkste reden waarom ik naar Nashville ging om songwriter te worden.”

Pensioen

Een concert in juni 2019 in de Oosterpoort in Groningen werd het laatste optreden van Kristofferson in Nederland. Begin 2021 kondigde hij aan met pensioen te gaan. Afgelopen zaterdag overleed de countrylegende op 88-jarige leeftijd, in het bijzijn van zijn familie op het eiland Maui. Een doodsoorzaak is nog niet bekendgemaakt.

