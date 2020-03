LFL-schrijver Bas Springer overleden

Tot onze grote schrik en verdriet hoorden we vanmiddag dat onze recensent en wereldmuziekkenner Bas Springer zaterdagavond is overleden. Elke maand in Lust For Life, maar ook al in voorgangers Revolver en Aloha, genoten we van Bas’ met veel kennis van zaken geschreven recensies van de beste wereldmuziek-albums. Niemand van ons zal ooit nog vergeten wat een ngoni (een West-Afrikaans snaarinstrument) of een duduk (een Armeens blaasinstrument) is, niemand van ons zal vergeten wie Ali Farka Touré, Fatoumata Diawara en Zani Diabaté zijn en niemand van ons zal vergeten hoe enthousiast Bas vertelde over alle muziek die hem wist te raken en hem tot dansen aanzette. We zullen hem bij Lust For Life enorm missen en wensen zijn nabestaanden en vrienden alle troost en sterkte toe.