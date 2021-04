Life Of Agony-documentaire The Sound Of Scars vanaf 16 april te bekijken

De inmiddels al drie decennia actieve metalband Life Of Agony is het onderwerp van de nieuwe documentaire The Sound Of Scars. Regisseur Leigh Brooks maakte een erg persoonlijke film over de turbulente reis die deze Amerikanen aflegden sinds de oprichting in 1989. De ‘director’s cut’ is vanaf vrijdag 16 april twee weken lang online te bekijken.

Aan de hand van archiefbeelden, interviews en zeldzame foto’s toont Brooks hoe de leden van Life Of Agony huiselijk geweld, drugs en depressies overwonnen. Zo creëerden ze de soundtrack van een generatie metalfans. In een persbericht zegt gitarist Joey Zampella: “We hebben onszelf helemaal opengescheurd voor deze film. De kijkers en onze fanbase zullen begrijpen hoe we ons hebben vrijgevochten en wat deze reis voor ons betekent.” Bassist Alan Robert voegt toe: “Onze samenkomst was een manier om onszelf te redden, maar met de muziek en de eerlijkheid van de teksten hebben we gaandeweg heel veel anderen gered.”

Gendertransitie Mina Caputo

The Sound Of Scars zoomt ook in op de gendertransitie van zangeres Mina Caputo. Zij vertelde in Lust For Life 095: “Ik hoef niet continu op de barricades te staan, ik strijd niet voor de titel ‘beste belangenbehartiger’. Ik doe wat ik kan, waar ik kan. Mijn bestaan is een vorm van activisme. Ik zet mijn lichaam, mijn leven op het spel. Simpelweg door te bestaan, door naar landen te reizen waar ik weet dat ik niet geaccepteerd word. Maar het mooie hiervan is dat ik elke dag zie dat er een hoop liefde is voor transmensen.”

Tickets bestellen Life Of Agony-documentaire

De documentaire is vanaf vrijdag 16 april tijdelijk te streamen als ‘director’s cut’. Life Of Agony wordt aangevuld met bonusmateriaal zoals een Q&A met de band en de regisseur. Tickets zijn hier al te bestellen en de trailer kun je hieronder bekijken.

Persfoto: Firebelly Films